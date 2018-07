Sky Arte, Sebastião Salgado ospite d’eccezione di Master of Photography

Il grande maestro della fotografia Sebastião Salgado sarà l’ospite d’eccezione della penultima puntata di MASTER OF PHOTOGRAPHY, primo talent show europeo sul mondo della fotografia, in onda martedì 10 luglio alle 21.15 su Sky Arte HD, canali 120 e 400 di Sky.

Il grande maestro della fotografia Sebastião Salgado sarà l’ospite d’eccezione della penultima puntata di MASTER OF PHOTOGRAPHY, primo talent show europeo sul mondo della fotografia, in onda martedì 10 luglio alle 21.15 su Sky Arte HD, canali 120 e 400 di Sky, in contemporanea in 5 Paesi (Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria).

I quattro concorrenti rimasti in gara, e in corsa per un posto in finale con l’obiettivo di conquistare il titolo di miglior talento europeo della fotografia e un premio di 100.000 euro, il più alto al mondo per un concorso fotografico, dovranno confrontarsi con la sfida a tema “Tornando a Casa”. Ognuno di loro sarà rimandato nel luogo in cui vive e dovrà raccontarsi attraverso immagini che ritraggano la propria vita, una delle quali dovrà essere un autoritratto.

A Salgado il compito di guidare i quattro concorrenti nella scelta dei migliori scatti da sottoporre alla giuria composta dal maestro di fama internazionale Oliviero Toscani, Mark Sealy, curatore e presidente dell’associazione Autograph ABP, ed Elisabeth Biondi, storica visual editor del “The New Yorker” e oggi curatrice indipendente.

MASTER OF PHOTOGRAPHY è una realizzazione di Sky Arts Production Hub, il nuovo polo di produzione europeo dedicato alla creazione di programmi sull’arte e di contenuti artistici culturali rivolti ai 21 milioni di abbonati in Italia, Germania, Austria, Irlanda e Regno Unito, con la produzione esecutiva di B/ARTS.