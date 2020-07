Sky, al via la costruzione dello studio cinema e tv più sostenibile al mondo

Sky Studios Elstree, il nuovo studio cinematografico e televisivo di ultima generazione, ha ricevuto il via libera per procedere ai lavori di costruzione.

Lo sviluppo del progetto rappresenta un investimento significativo nell’economia creativa europea e sarà realizzato con il sostegno di Comcast e in collaborazione con la consociata NBCUniversal. Legal & General finanzierà e svilupperà il Progetto, che avrà sede nel distretto di Hertsmere, a nord di Londra.

I lavori di bonifica del sito inizieranno questo mese e si svolgeranno nel rispetto di rigide linee guida sulla sicurezza e sul distanziamento sociale.

Studios Elstree: lo studio cinematografico e televisivo del futuro

Nel corso dei primi cinque anni di attività si prevede che lo Studios Elstree genererà fino a 3 miliardi di sterline in più in termini di investimenti produttivi nell’economia creativa da parte di Sky, NBCUniversal e altre case di produzione.

Il progetto finale prevede 12 teatri di posa, con la possibilità di unirne e suddividerne più di uno contemporaneamente, fornendo flessibilità e scalabilità per adattarsi a produzioni di tutte le dimensioni.

Ciò presuppone che i teatri di posa più grandi del sito possano ampliare le proprie dimensioni fino a coprire oltre 18.000 metri quadrati, se necessario, o essere ridotti in studi separati molto più piccoli, fornendo contemporaneamente a Sky Studios e NBCUniversal una soluzione a prova di COVID-19 per il futuro. Inoltre, le installazioni di produzione e le suite digitali in loco verranno allestite in modo tale da poter facilitare il lavoro a distanza.

L’area totale del sito coprirà l’equivalente di 17 campi da calcio.

Sky Studios Elstree diventerà la casa di una serie di produzioni Sky Original, create da Sky Studios, nonché di importanti produzioni cinematografiche della Universal Pictures, Focus Features e Working Title e serie televisive di Universal Studio Group. Avrà inoltre la capacità di ospitare produzioni di terzi.

Lo Studios si impegna a supportare la prossima generazione di giovani e differenti talenti creativi e utilizzerà Sky Studios Elstree per accrescere il lavoro esistente in quest’area che include Sky Academy Studios e Mama Youth Project, un’iniziativa che fornisce ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, appartenenti a gruppi sottorappresentati, le competenze necessarie per lavorare nel settore televisivo.

Sky e l’impegno per la sostenibilità

In linea con l’impegno dell’azienda di diventare Net Zero Carbon entro il 2030, Sky Studios Elstree si candida a diventare il sito di produzione cinematografica e televisiva più sostenibile al mondo quando aprirà i battenti nel 2022.

Nell’ambito del processo di progettazione, le aziende hanno esaminato attivamente tutte le opportunità di sviluppo sostenibile, e il progetto prevede un utilizzo ridotto di carbonio incarnato nei lavori di costruzione. Sky Studios Elstree avrà la capacità di generare il 20% della propria energia sul posto attraverso l’energia solare. Non verranno utilizzati gas o combustibili fossili per alimentare le operazioni quotidiane e l’azienda raccoglierà anche acqua piovana per l’uso in loco.

Sky Studios non consentirà l’utilizzo della plastica monouso nelle operazioni Sky e ha pianificato le modalità con cui il cast e la troupe utilizzeranno lo studio quotidianamente, inclusi spazi verdi e architettura del paesaggio in tutto il sito.

Nel 2006, Sky è diventata la prima media company a emissioni zero nel mondo e Sky Studios Elstree diventerà uno dei fiori all’occhiello al servizio degli ambiziosi piani dell’azienda di diventare Net Zero Carbon entro dieci anni.