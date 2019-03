Sky ha firmato un nuovo accordo di esclusiva con Fremantle Italy e Syco Entertainment per X Factor (per 4 nuove stagioni su Sky Uno) e Italia's Got Talent (per altre due stagioni su Tv8). Sull'emittente in onda anche tutte le partite (37 in esclusiva) dei Mondiali di calcio femminile in Francia dal 7 giugno al 7 luglio.

Tre intese importanti in una settimana per lavorare ai nuovi palinsesti. Sky ha firmato un nuovo accordo di esclusiva con Fremantle Italy e Syco Entertainment per X Factor e Italia’s Got Talent, due dei format internazionali di maggior successo nonché show di punta per i canali Sky Uno e TV8. L’accordo per X Factor è rinnovato per quattro nuove stagioni, la prossima al via su Sky Uno a settembre; quello per Italia’s Got Talent per altre due stagioni, su TV8, dove il 22 marzo è attesa la finale live dell’edizione attualmente in onda.



Simon Cowell, produttore di X Factor e Got Talent: ‘Sky è un partner incredibile’

“Sky è un partner incredibile”, ha commentato Simon Cowell, il discografico e produttore di format che ha creato X Factor e Got Talent proprietario di Syco Entertainment”, “è un’azienda coraggiosa sempre pronta a reinventarsi. E, cosa ancora più importante, crede fortemente in questi talent. Alcuni dei più grandi artisti della discografia italiana sono stati scoperti da X Factor che rimane una delle mie produzioni internazionali preferite. Oltre ai nostri partner Fremantle e Sony Music, sono davvero entusiasta di poter continuare a lavorare con questo team e non vedo l’ora di scoprire quali altre vette riusciranno a toccare con X Factor e Got Talent”.



Nils Hartmann, direttore produzioni originali Sky Italia: ‘ Andare oltre il puro intrattenimento e la scoperta dei talenti è il nostro ‘Zeitgeist’

Entusiasta anche il commento di Nils Hartmann, direttore produzioni originali Sky Italia: “Quello che abbiamo realizzato finora con X Factor e Italia’s Got Talent è stato un viaggio straordinario”, ha dichiarato, “che oggi siamo orgogliosi di poter annunciare proseguirà grazie al rinnovo dell’accordo con Fremantle Italy e Syco Entertainment. Il lavoro fatto in questi anni ha avuto, e continuerà ad avere, due punti fermi, coraggio e talento: il coraggio di uno show d’intrattenimento che ha saputo andare oltre il puro intrattenimento e la scoperta dei talenti, diventando specchio del nostro ‘Zeitgeist’, unendo generazioni e generi e trasformandosi in un amplificatore di coscienza e consapevolezza. Oltre al coraggio artistico di chi sperimenta continuamente nuovi standard produttivi e creativi per creare uno show di livello internazionale.

E il talento, elemento indispensabile che cerchiamo e coltiviamo non solo sul palco con alcuni tra i migliori talenti in circolazione, ma anche dietro le quinte, con delle vere eccellenze creative e tecniche che hanno fatto segnare a questi show un nuovo corso dell’intrattenimento. Per tutte queste ragioni”, ha concluso Nils Hartmann, “siamo entusiasti di proseguire questo viaggio e di poter offrire ancora al nostro pubblico uno spettacolo unico, emozionante e di grande qualità”.



Gabriele Immirzi, Chief Operating Officer Fremantle Italy: ‘Accordo che dimostra lungimiranza editore per realizzare format di altissima qualità’

Infine il commento di Gabriele Immirzi, Chief Operating Officer Fremantle Italy: “Fremantle Italy è orgogliosa di poter rinnovare la propria partnership con Sky per X Factor e Italia’s Got Talent. Questo accordo è un riconoscimento importante della qualità del lavoro fatto in questi anni dai nostri team creativi e produttivi, e dimostra ancora una volta la lungimiranza di un editore che ci consente di pianificare le attività su un periodo lungo, contribuendo in modo determinante a realizzare format di altissima qualità. Siamo già al lavoro con Sky per offrire ancora una volta al nostro pubblico show emozionanti, avvincenti e capaci di rinnovarsi, costantemente, stagione dopo stagione”.

Su Sky tutte le partite dei Mondiali di calcio femminile in Francia (dal 7 giugno al 7 luglio)

Sky ha annunciato anche di aver acquistato i diritti per la trasmissione in diretta di tutte le partite dei Mondiali femminili di calcio, in programma in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. Andranno in onda tutte le 52 partite del torneo, 37 delle quali in esclusiva, con un’offerta per gli abbonati più ampia rispetto a quella prevista dai canali Rai, che trasmetteranno le partite dell’Italia e le migliori di ogni giornata del torneo. La Nazionale italiana è stata sorteggiata nel girone C con Brasile, Giamaica e Australia.