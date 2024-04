Sicurezza, spesa in Europa vista in crescita del 12,3% nel 2024

Secondo stime di IDC, la spesa europea in tecnologie di sicurezza è destinata a crescere del 12,3% nel 2024, confermando il buon trend del mercato con un incremento a doppia cifra.

La spesa in security in Europa è vista in crescita stabile nel periodo 2022-2027, per raggiungere 84 miliardi di dollari all’anno nel 2027.

La spesa in security resta quindi strategica nell’ambito IT per le organizzazioni europee, alle prese con un incremento costante dei cyberattacchi per mettere in sicurezza ambienti cloud, e mettersi in regola con le nuove normative coma la NIS2 e DORA.

Crescita ovunque

Il significativo trend di crescita della spesa per la sicurezza caratterizzerà l’intera regione europea nel 2024, con i paesi dell’Europa centrale e orientale (CEE) che avranno i tassi di crescita più elevati (ad esempio, 15,4% nella Repubblica Ceca e 13,4% in Ungheria) guidati dal costante aumento del mercato del software. Si prevede che i software e i servizi di sicurezza costituiranno le principali aree di crescita in tutti i paesi europei, compresi quelli che spendono di più – Regno Unito, Germania e Francia – che insieme rappresentano oltre il 50% del mercato europeo.

Minacce senza precedenti

“Le organizzazioni europee si trovano ad affrontare livelli di minaccia informatica senza precedenti, guidati da un’enorme e vorace economia basata sul crimine informatico, dalla proliferazione di ogni strumento e servizio di attacco immaginabile sul dark web e da un panorama geopolitico turbolento”, dice Mark Child, direttore associato della ricerca, IDC European Security. “L’Unione Europea sta cercando di promuovere un miglioramento a livello regionale della resilienza informatica attraverso una serie di misure legislative che, in particolare, porteranno anche un maggiore coinvolgimento del management esecutivo nella strategia di sicurezza informatica. Tuttavia, affrontare la minaccia richiede un impegno sostanziale e olistico da parte di tutte le organizzazioni. Le strategie di investimento nella sicurezza informatica devono concentrarsi su una migliore quantificazione del rischio informatico, un equilibrio tra misure preventive e proattive, la considerazione di tutti i gruppi di utenti e processi aziendali e la disponibilità delle competenze e delle risorse necessarie sia interne che provenienti da terze parti”.

Le industry che spendono di più

Quest’anno le banche, il governo centrale, il governo locale, le telecomunicazioni e il commercio al dettaglio spenderanno di più per la sicurezza. Queste cinque industrie insieme rappresenteranno quasi il 38% del mercato totale della sicurezza europeo. I settori in più rapida crescita nel 2024 saranno quelli bancario (14,2% di crescita su base annua), media e intrattenimento (14,0%) e aerospaziale e difesa (13,8%).

Banche, media e industria aerospaziale

Le banche continueranno a fronteggiare un numero crescente di minacce informatiche come ransomware, extortionware ed esfiltrazione e investiranno sempre più per proteggere i processi aziendali esistenti e proteggere le nuove iniziative di trasformazione digitale. Le aziende dei media e dell’intrattenimento dovranno proteggersi da un numero crescente di attacchi dannosi che possono essere più dannosi che per altri settori, a causa della loro elevata visibilità pubblica. A causa delle tensioni geopolitiche in corso nella regione, l’industria aerospaziale e della difesa si concentrerà sempre più sulla messa in sicurezza delle risorse IT e OT e sulla loro protezione dalle violazioni dei dati.