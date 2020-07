Sicurezza e video management, Lepida rilancia la piattaforma VideoNet

Quattro le funzionalità della piattaforma Lepida: visualizzazione in real time dei flussi video live, archiviazione dei flussi video, visualizzazione on demand delle registrazioni, profilazione utenti; funzionalità fruibili attraverso interfaccia web previa autenticazione tramite FedERa o SPID.

La video sorveglianza delle nostre città è un tema centrale per ogni amministrazione. Sono i cittadini a chiederlo. In Emilia Romagna c’è la piattaforma VideoNet di Lepida, che è stata completamente rinnovata nel 2020 con nuove funzionalità di video management.

Il sistema, sviluppato dalla società in house della Regione, offre un servizio centralizzato all’ente e consente di gestire in modo integrato i nuovi sistemi di sicurezza che vengono via via installati.

Quattro le funzionalità principali della piattaforma:

visualizzazione in real time dei flussi video live;

archiviazione dei flussi video;

visualizzazione on demand delle registrazioni;

profilazione utenti.

Sono tutte funzionalità fruibili attraverso interfaccia web previa autenticazione tramite FedERa o SPID.

“La piattaforma permette di sostenere una crescita omogenea e organizzata dei vari sistemi di videosorveglianza presso gli Enti – si legge in una nota Lepida – e una gestione efficiente e sostenibile dei sistemi già attivi attraverso la semplificazione della loro gestione, circoscrivendo la loro competenza di intervento all’hardware installato sul territorio”.

Il servizio garantisce una migliore user experience all’utente finale, ma anche una maggiore scalabilità, con un miglioramento complessivo del sistema di ridondanza.

VideoNet si basa su software open source, in particolare ZoneMinder, ma il codice è stato parzialmente riscritto per soddisfare tutte le implementazioni richieste dagli enti.

Tutte le telecamere di sorveglianza della Rete Lepida, infine, sono già pienamente operative sulla nuova piattaforma, mentre è in corso la migrazione di quelle degli Enti che hanno già attivo il servizio.