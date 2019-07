Si possono cedere i dati a pagamento da parte degli interessati?

Le persone interessate possono accettare il trattamento dei propri dati personali, ma non possono commerciare i loro diritti fondamentali. "Personal data cannot be considered as a tradeable commodity. Data subjects can agree to processing of their personal data, but cannot trade away their fundamental rights".

L’idea di google di offrire 5 dollari per usare il volto dei passanti e allenare i suoi algoritmi ha posto un interrogativo sul trattamento dei dati personali degli interessati.

Si tratta della “commerciabilità dei dati” da parte degli stessi interessati.

Per rispondere alla domanda possiamo fare affidamento a quanto detto in un obiter dictum da parte dell’European Data Protection Board nelle linee guida 2 del 2019 dove espressamente viene affermato che i dati personali non possono essere considerati come merce scambiabile.

Infatti al punto 51 (vedi anche nota 28) delle linee guida citate, l’EDPB afferma che: “Considering that data protection is a fundamental right guaranteed by Article 8 of the Charter of Fundamental Rights, and taking into account that one of the main purposes of the GDPR is to provide data subjects with control over information relating to them, personal data cannot be considered as a tradeable commodity. Data subjects can agree to processing of their personal data, but cannot trade away their fundamental rights.

Besides the fact that the use of personal data is regulated by the GDPR, there are additional reasons why processing of personal data is conceptually different from monetary payments. For example, money is countable, meaning that prices can be compared in a competitive market, and monetary payments can normally only be made with the data subject’s involvement. Furthermore, personal data can be exploited by several services at the same time. Once control over one’s personal data has been lost, that control may not necessarily be regained”.

Non possiamo che essere d’accordo con questa impostazione di fondo ma il paradosso sorge ogni qual volta i titolari del trattamento, e non gli stessi interessati, cedono i dati personali per motivi economici.

Sarebbe un controsenso lasciare il diritto di “commercializzazione” dei dati a tutti fuorché agli interessati.

Insomma, o tutti o nessuno

