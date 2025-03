La migrazione al cloud è una scelta strategica ma richiede soluzioni affidabili, conformità normativa e un partner esperto. Con VMware on Aruba Cloud, le aziende possono affrontare il percorso di migrazione cloud in modo semplice, sicuro e flessibile, sfruttando infrastrutture italiane, con costi certi e supporto alla compliance al regolamento DORA e alla direttiva NIS2.

Verso modelli ibridi e multi-cloud

Nel contesto della trasformazione digitale, la migrazione al cloud non è più una scelta opzionale, ma un passaggio strategico imprescindibile per le imprese che vogliono innovare, ottimizzare i costi e aumentare la resilienza operativa. Tuttavia, il percorso non è lineare: tra la complessità delle infrastrutture legacy, la necessità di nuove competenze e l’obbligo di conformarsi a normative sempre più stringenti, le aziende si trovano spesso a dover navigare un ecosistema complesso.

Negli ultimi anni, si è assistito a un’evoluzione nel modo in cui le aziende adottano la nuvola. Dall’iniziale entusiasmo verso il cloud pubblico, oggi prevale un approccio più maturo e riflessivo.

I dati parlano chiaro: il 58% delle aziende intende spostare più workload nel cloud, ma solo il 32% raggiunge pienamente gli obiettivi prefissati.

Le principali sfide? Gestione dei costi, complessità della migrazione e conformità normativa.

Di conseguenza, l’80% delle organizzazioni adotta soluzioni ibride o multi-cloud, combinando ambienti pubblici, privati e on-premise per bilanciare flessibilità, sicurezza e controllo. In questo scenario, strumenti e partner adeguati diventano determinanti per il successo del percorso.

La migrazione su piattaforma VMware on Aruba Cloud: i punti di forza

per le organizzazioni che utilizzano ambienti VMware, Aruba Cloud rappresenta una scelta strategica per la migrazione. Grazie alla compatibilità nativa con VMware, è possibile trasferire workload e applicazioni senza riprogettazioni complesse, riducendo tempi, rischi e costi.

Aruba Cloud è Pinnacle Partner di VMware, il più alto livello di qualifica per i cloud provider, garanzia di competenza tecnica, innovazione e supporto. Le principali soluzioni offerte si adattano a esigenze diverse, mantenendo al centro la trasparenza dei costi, la sicurezza e la compliance normativa:

Virtual Private Cloud (VPC) : infrastruttura multi-tenant che unisce la flessibilità del cloud pubblico con la sicurezza di un ambiente isolato.

: infrastruttura multi-tenant che unisce la flessibilità del cloud pubblico con la sicurezza di un ambiente isolato. Hosted Private Cloud: soluzione dedicata con performance prevedibili, ideale per ambienti mission-critical e applicazioni regolamentate.

Entrambe le soluzioni sono qualificate da ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), un riconoscimento che ne attesta l’idoneità per contesti ad alta criticità e sensibilità.

La qualifica al livello 3 per i servizi cloud (QC3) si aggiunge alla già ottenuta qualifica, sempre di livello 3 (QI3) per l’infrastruttura di Aruba, consolidando l’impegno dell’azienda nell’offrire soluzioni cloud sicure e affidabili. Grazie a queste qualifiche, Aruba è in grado di supportare le Pubbliche Amministrazioni nella transizione digitale, trattando ogni tipologia di dato, compresi quelli strategici della PA, la cui compromissione potrebbe avere un pregiudizio sulla sicurezza nazionale.

Altro vantaggio offerto da Aruba Cloud è il modello Bring Your Own Subscription (BYOS), che consente il riutilizzo delle licenze VMware esistenti, ottimizzando l’investimento.

Altri punti di forza della migrazione con Aruba Cloud includonola compatibilità nativa con VMware, la bassa latenza e le performance elevate grazie alla presenza di data center localizzati in Italia, la sovranità dei dati e la piena conformità al GDPR, le certificazioni di sicurezza avanzate, come l’ottenimento delle certificazioni Cloud Security Alliance (CSA) Level 2 e la ISO 22301.

Compliance al centro: rispondere a DORA e NIS2

Con la crescente digitalizzazione dei servizi e delle operazioni aziendali, la sicurezza informatica è diventata una delle sfide più urgenti per le imprese di tutte le dimensioni. Per rispondere a questa esigenza, l’Unione europea ha adottato il Digital Operational Resilience Act (Regolamento DORA) e la Direttiva NIS2: questi due importanti provvedimenti hanno lo scopo di innalzare il livello delle misure di cybersecurity al fine di proteggere le organizzazioni dalle minacce cibernetiche e di garantire la loro continuità operativa e la protezione dei dati trattati.

Aruba supporta le aziende nel rispettare i requisiti imposti dalle principali direttive europee:

NIS2 : rafforza la sicurezza informatica delle infrastrutture critiche con requisiti specifici per vari settori, inclusi utility, sanità e manifattura. Prevede approcci basati sulla gestione del rischio, come l’uso della crittografia e la formazione continua.

: rafforza la sicurezza informatica delle infrastrutture critiche con requisiti specifici per vari settori, inclusi utility, sanità e manifattura. Prevede approcci basati sulla gestione del rischio, come l’uso della crittografia e la formazione continua. DORA (Digital Operational Resilience Act): si rivolge al settore finanziario, imponendo standard tecnici per garantire la continuità operativa anche in caso di attacchi o interruzioni.



Scopri come Aruba può accompagnarti nel percorso di adeguamento al Regolamento Dora e alla Direttiva Nis2.

Una roadmap efficace e sostenibile

Grazie alla presenza di data center localizzati in Italia, le soluzioni Aruba Cloud rispondono pienamente ai requisiti di sovranità dei dati e conformità alle normative europee, un aspetto sempre più rilevante per le imprese che operano in settori regolamentati.

Anche per quanto riguarda i costi, Aruba adotta un modello chiaro e prevedibile, permettendo alle aziende di pianificare con precisione il proprio budget IT.

In sintesi, Aruba Cloud rappresenta un partner tecnologico affidabile per affrontare la migrazione al cloud in modo sicuro, scalabile e conforme. Grazie anche all’offerta integrata con VMware, le aziende possono costruire un’infrastruttura cloud davvero su misura.

Per saperne di più: https://www.cloud.it/vmware-on-aruba-cloud.aspx, oppure scarica l’executive briefing “Migrazione efficace con VMware on Aruba Cloud. Soluzioni e best practice per un percorso sicuro e flessibile verso il Cloud”

