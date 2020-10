Settimana verde dell’Ue, natura nostro migliore alleato per la ripresa

La Settimana sarà incentrata sul contributo che la biodiversità può offrire alla società e all'economia nel sostenere e stimolare la ripresa in un mondo post-pandemia, creando occupazione e crescita sostenibile.

Il più grande evento annuale europeo sulle tematiche ambientali, la Settimana verde dell’UE, avrà luogo in formato interamente virtuale dal 19 al 22 ottobre.

La Settimana sarà incentrata sul contributo che la biodiversità può offrire alla società e all’economia e sul ruolo che essa può svolgere nel sostenere e stimolare la ripresa in un mondo post-pandemia, creando occupazione e crescita sostenibile, in linea con il Green Deal europeo.

L’edizione di quest’anno sarà inoltre una tappa importante verso la Conferenza delle Parti (COP 15) della Convenzione sulla diversità biologica, ora programmata per il 2021, in cui i leader mondiali prevedono di adottare un piano d’azione decennale per la biodiversità.

“La natura ci chiede di fermare la perdita di biodiversità e rimediare ai danni che abbiamo causato. È il momento di creare un’economia più sostenibile, che non distrugga il sistema che consente la sopravvivenza dell’umanità, ma piuttosto lo protegga, ripristini e guarisca. Sono convinto che anche in queste circostanze eccezionali l’edizione di quest’anno della Settimana verde sarà un successo grazie a tutti gli attori coinvolti”, ha dichiarato Virginijus Sinkevičius, Commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca.

Per tre giorni, con oltre 30 sessioni virtuali, la Settimana verde dell’UE sarà dedicata sull’attuazione del Green Deal europeo e della strategia dell’UE sulla biodiversità adottata dalla Commissione a maggio, e offrirà l’opportunità di ripensare il nostro rapporto con la natura, modificare le attività che alimentano la perdita di biodiversità e la crisi ecologica in generale e soppesarne le implicazioni per la nostra economia e la nostra società.

Oltre alla conferenza di apertura a Lisbona, la Settimana prevede una conferenza ad alto livello a Bruxelles e oltre 200 eventi collaterali in tutto il continente.