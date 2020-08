Servizi di giustizia digitale, attivato il Punto di accesso (PdA) Lepida

È pienamente operativo il Punto di accesso per i servizi di giustizia digitale realizzato da Lepida su mandato del Comitato di coordinamento della convenzione JUSTICE-ER Fase 2 tra Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana e Comune di Bologna.

Si tratta di un altro importante passo per avvicinare Dominio giustizia e Pubblica Amministrazione locale rafforzando le azioni in corso: dall’esperienza del Patto per la Giustizia del Comune di Bologna al progetto – frutto di un accordo istituzionale tra Regione e Ministero – per l’avvio e lo sviluppo degli Uffici di prossimità per l’accesso a servizi di giustizia digitale, fino alla sperimentazione di servizi evoluti come il TSO telematico.



A seguito dell’esito positivo dell’ispezione tecnica svolta dal Ministero di Giustizia a fine giugno sulla base di una dettagliata check-list di test, il Punto di accesso di Lepida, il cui hardware e software sono collocati presso il Datacenter di Ferrara, è stato iscritto nell’elenco ufficiale dei Punti di accesso.

Cos’è in sintesi un Punto di accesso (PDA)? È la struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni, tra cui i dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali, e al Dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici (PST) secondo i principi e le regole tecniche del processo civile telematico.

I servizi a disposizione riguardano la consultazione dei dati dei procedimenti dell’area Civile, la visualizzazione delle comunicazioni e delle notifiche di Cancelleria, la consultazione della giurisprudenza, l’accesso ai dati del ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) e il download di software client per inoltrare gli atti e controllarne gli esiti.

Il PDA è tenuto a fornire un’elevata qualità dei servizi, dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a garantire la sicurezza del sistema e adeguati servizi di formazione e assistenza ai propri utenti con particolare attenzione ai profili tecnici