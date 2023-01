Seoul prima capitale ad aprire al pubblico il suo metaverso

Seoul apre il metaverso cittadino al pubblico. Il progetto, nato tre anni fa, è entrato nella sua fase operativa. Il sindaco della capitale sudcoreana Oh Se-hoon ha detto che l’ambiente virtuale consentirà ai cittadini di accedere a documenti ufficiali, depositare proteste ufficiali, ricevere risposte dagli uffici comunali, in particolare sul versante fiscale e della dichiarazione delle tasse.

Il metaverso di Seoul è partito ufficialmente il 16 gennaio, dopo la chiusura della fase di beta test durata tre anni.

Provvisoriamente chiamato “Metaverse Seoul”, intende creare un ecosistema di comunicazione virtuale per tutte le aree della sua amministrazione municipale. Ciò includerebbe servizi economici, culturali, turistici, educativi e civici, in tre fasi a partire dal prossimo anno.

Luogo di comunicazione per i cittadini

Secondo il sindaco, l’ambiente online sarà un “luogo di comunicazione per i cittadini” della capitale, consentendo loro di visitare virtualmente molte delle attrazioni di Seoul, accedere a documenti ufficiali, presentare alcuni reclami e ricevere risposte a domande sulla dichiarazione delle tasse municipali.

Il progetto attinge anche al Digital New Deal della Corea del Sud, un piano nazionale per adottare strumenti digitali e di intelligenza artificiale per migliorare l’assistenza sanitaria, le infrastrutture centrali e l’economia nella sua ripresa dalla crisi economica causata da covid-19.

Metaverso ottimo strumento per gli anziani

Secondo quanto riferito, il governo della città ha speso circa 2 miliardi di won, 1,6 milioni di dollari, per la prima fase del progetto del metaverso. Secondo Oh, la seconda fase comporterà il rendere Metaverse Seoul più accessibile agli anziani, che potrebbero avere difficoltà a recarsi di persona negli uffici della città. Più del 17% della popolazione della Corea del Sud aveva più di 65 anni nel 2022, secondo i dati di Statistica.

La città prevede di aprire il “Metaverse 120 Center”, un luogo per servizi pubblici virtuali in cui gli avatar gestiranno le preoccupazioni dei cittadini che in precedenza potevano essere affrontate solo recandosi fisicamente in municipio.

Cresce il ruolo dell’AI nel rapporto con la cittadinanza

La città sudcoreana sta pianificando di utilizzare l’intelligenza artificiale per monitorare le sue fognature e i centri di smaltimento delle acque. Un chatbot AI funge da portiere pubblico, rispondendo a domande pubbliche e reclami relativi a qualsiasi cosa, dalle violazioni dei parcheggi ai protocolli covid-19. All’inizio di quest’anno, Seoul ha lanciato piani per una rete pubblica di Internet delle cose, una serie di sensori e stazioni base in tutta la città che raccolgono dati su cose come il traffico, la sicurezza pubblica e le metriche ambientali e li inseriscono in una piattaforma operativa centrale gestita da lavoratori della città.

Criptovalute in crisi

La Corea del Sud, con una delle velocità di connettività Internet più elevate al mondo per i suoi 52 milioni di residenti, ha guidato alcune delle iniziative sull’adozione del metaverso e della blockchain man mano che lo spazio cresce. Ad agosto, la città di Busan ha annunciato l’intenzione di costruire uno scambio di criptovalute in collaborazione con FTX. Dopo il crollo di FTX a novembre, il governo locale ha successivamente abbandonato molti dei suoi partner di scambio centralizzati globali.

A livello globale, secondo quanto riferito, l’interesse per il metaverso è aumentato in seguito al rebranding di Facebook in Meta nell’ottobre 2021, con molte aziende che hanno annunciato piani per aprire uffici virtuali. Tuttavia, il crollo del mercato delle criptovalute e la caduta delle principali piattaforme tra cui FTX, Voyager Digital e Celsius Network potrebbero aver rallentato l’adozione nel 2022.