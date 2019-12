La presidente della Commission europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato oggi l’avvio del nuovo semestre dell’Unione, presentando una strategia di crescita ambiziosa e completamente rinnovata che punta sulla promozione della sostenibilità competitiva per costruire un’economia al servizio delle persone e del pianeta.

Al centro della strategia inaugurata oggi, von der Leyen vuole sostenibilità ambientale, a partire dal Green Deal europeo, politiche di crescita e per la piena occupazione, inclusione sociale e trasformazione digitale. Un piano, si legge nella nota di Bruxelles, che “mira a garantire che l’Europa continui a essere patria dei sistemi di protezione sociale più avanzati al mondo, diventi il primo continente a impatto climatico zero e costituisca un centro dinamico di innovazione e imprenditoria competitiva”.

Novità non di poco conto, anche se le potenzialità effettive di questa mossa andranno valutate più avanti, è l’introduzione (per la prima volta) nel semestre europeo degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite (Sustainable development goals) per l’Agenda 2030.

“I cambiamenti climatici, la digitalizzazione e l’evoluzione demografica ci impongono di adeguare la politica economica perché l’Europa possa continuare ad essere un attore competitivo sulla scena mondiale, senza rinunciare alla sostenibilità e all’equità”, ha commentato Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo per Un’economia al servizio delle persone.

“When we say that the #EUGreenDeal is Europe's new growth strategy, we mean it.

