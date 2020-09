L’azienda giapponese SkyDrive ha portato a termine i primi test sul primo prototipo di macchina volante. L’innovativo drone monoposto SD-03 ha volato con un uomo a bordo sull’area del Toyota Test Field a Tokyo, muovendosi a bassa quota sul terreno del centro prove per circa quattro minuti grazie a 8 motori elettrici indipendenti.

La piccola vettura monoposto è caratterizzata da una batteria a quattro coppie di propulsori e da otto rotori che dovrebbero permettere di volare in sicurezza anche in caso di guasti al motore; essa è dotata di eliche che ricordano quelle dei classici droni, le quali sono poste nella parte bassa.

Il drone monoposto è lungo quattro metri e alto due metri, anche per le sue dimensioni non necessita di una zona specifica per il decollo e l’atterraggio, ed è così compatto da poter essere parcheggiato in uno spazio equivalente a due posti auto.

”Siamo estremamente soddisfatti di aver effettuato in Giappone il primo test di un’auto volante con pilota a bordo – ha commentato Tomohiro Fukuzawa, Ceo di SkyDrive – a soli due anni da quando abbiamo fondato la nostra azienda con l’obiettivo di commercializzare tali aeromobili. Miriamo a portare il nostro esperimento al livello successivo nel 2023 e a tal fine accelereremo lo sviluppo della tecnologia e quello del nostro business. L’obiettivo – ha concluso il ceo – è di realizzare auto volanti che siano un mezzo di trasporto accessibile e conveniente nei cieli e di fare in modo che le persone possano sperimentare un nuovo modo di vivere sicuro, protetto e confortevole”.