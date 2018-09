Save the Date, Italtel il 2 ottobre a Bologna al Simposio della Società Marconi 2018

Il Simposio della Società Marconi 2018 si svolgerà a Bologna – Villa Griffone, il 2 ottobre 2018, dalle 9:00 alle 13:15. Guglielmo Marconi ha aperto il suo primo laboratorio e completato i suoi primi esperimenti di telegrafia senza fili a Villa Griffone.

Il simposio di quest’anno onorerà il collega di Marconi, Frank Thomson Leighton, e il tema portante del convegno è: “Ripristino della fiducia su Internet“.

Alle 9:10 ci sarà una nota introduttiva del Dr. F. Thomson Leighton: “Se avessimo saputo allora ciò che sappiamo ora”.

Questi sono gli argomenti che verranno trattati: proprio come Internet è stato progettato per favorire l’inclusione, le reti di distribuzione dei contenuti (CDN) sono state costruite sotto l’assunzione delle migliori intenzioni da parte di coloro che ricevono e consumano contenuti. Ora viviamo in un mondo in cui le tecnologie quotidiane vengono utilizzate contro le persone che sono state progettate per servire. Dato questo mondo, come si possono sfruttare maliziosamente i meccanismi usati nelle CDN (es .: Experian, sit-in virtuali)? Quali sono le sfide per affrontare questa situazione e le potenziali soluzioni? Valuteremo idee e tecnologie all’avanguardia per recuperare la fiducia nel mondo connesso su cui tutti noi facciamo affidamento.

L’amministratore delegato di Italtel, Stefano Pileri, interverrà intorno alle 11:20 nel gruppo di esperti moderato da Giovanni Corazza, professore presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Presidente di Cineca, dal titolo “Cosa vuol dire privacy nell’era del tracking, dell’intercettazione, della registrazione e dell’IoT ? Dovresti preoccuparti?”.

La presentazione di Pileri sarà incentrata su privacy e libertà: occorre ripristinate la corretta proprietà delle nostre immagini digitali, occorre ripristinare un contesto competitivo contendibile nel mercato digitale, occorre incrementare la fiducia e la consapevolezza nella forza del digitale per il progresso dell’umanità.

