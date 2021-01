Nella settimana della 15esima giornata europea della protezione dei dati (Data Privacy Day), Labor Project, il 26 gennaio 2021 dalle ore 12 alle 13, con il webinar “Sanzioni GDPR, i casi ‘scuola’ e i rimedi possibili” passerà in rassegna il 2020, l’anno da record per il numero di ispezioni e l’ammontare delle sanzioni in Italia e in Europa ad opera delle Autorità Garanti per la protezione dei dati, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti le indicazioni utili per evitare multe per violazione del Regolamento europeo sulla data protection.

Matteo Colombo (Labor Project): “Analizzeremo le soluzioni per implementare misure tecniche e organizzative adeguate e gli ambiti di rischio”

“Analizzeremo insieme i casi concreti e i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicati dal Garante Italiano nel 2020. Vedremo nel dettaglio le condizioni in funzione delle quali è stato fissato l’ammontare delle sanzioni ed analizzeremo le soluzioni per implementare misure tecniche e organizzative adeguate e gli ambiti di rischio”, spiega Matteo Colombo, Ad Labor Project, che terrà il webinar insieme ad Elisa Marini, DPO e Legal Compliance Officer Labor Project.

Il webinar:

Live streaming gratuito

martedì 26 gennaio 2021

Ore 12:00 – 13:00

Il webinar “Sanzioni GDPR, i casi ‘scuola’ e i rimedi possibili” è gratuito e si potrà seguire in streaming sui seguenti social:



› Linkedin https://lnkd.in/eQSsFCZ

› Facebook https://lnkd.in/erDW4Kg

› Youtube https://lnkd.in/ecBcJsW