Laureato in giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano.

Consulente d’impresa e formatore, esperto in materia privacy e lavoristica.

Dopo un’esperienza di alcuni anni in una primaria multinazionale del settore Agenzie per il Lavoro quale Risk Manager e componente del Team ufficio legale, è socio fondatore di Labor Project Srl, azienda che da quindici anni opera nel campo della “compliance” in tema Privacy e 231/01 e di cui è a tutt’oggi l’Amministratore Delegato.

A capo di un pool di tecnici, nel corso di questi anni ha seguito imprese private e pubbliche amministrazioni nell’adempimento del Testo Unico Privacy e GDPR. È DPO di alcune importanti società multinazionali.

Relatore in molteplici eventi in tutta Italia sui temi Privacy, docente nei corsi CAS GDPR e Master in ICT System, Security e Cybercrime presso SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana) e autore di diversi libri sul Regolamento (UE) Privacy.

Esperto in materia di reati societari D.Lgs. 231/01 e componente di Organismi di Vigilanza. Relatore in molteplici eventi in tutta Italia sui temi Privacy e 231 e ideatore del progetto E-Learning “Master DPO”.

CIPP/E: Certified Information Privacy Professional/Europe

Socio Fondatore e Presidente dell’Associazione dei Data Protection Officer – ASSO DPO.

Fondatore del gruppo Linkedin “ASSO DPO | Data Protection Officer”.

Componente del Comitato Scientifico di Istituto Italiano Privacy

Componente del gruppo di Esperti Italiani di Privacy Italia