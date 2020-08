Dopo quattro anni di impiego, la “Cartella Sole” ha attivato in Emilia Romagna 1.660 profili di medici di medicina generale (Mmg) e conta oggi 1,8 milioni di assistiti.

Dal 2016, “Sole” è divenuto il software di cartelle cliniche elettroniche più diffuso in regione, mentre sono oltre 30 milioni le ricette farmaceutiche prodotte e 10 milioni circa quelle specialistiche.

Il progetto “Sole”

“Sole” (che sta per “Sanità on line”) quindi è la rete che collega i medici e i pediatri di famiglia con le strutture sanitarie ed ospedaliere di tutta l’Emilia Romagna.

Architettura web, condivisione in sicurezza dei dati sensibili in un sistema complesso di reti, messa in relazione di soggetti cooperanti con al centro il paziente, servizio di assistenza per le necessità operative dei medici, evoluzione delle componenti applicative guidata dalla user needs analysis, sono i principali elementi che hanno contribuito alla crescita della “Cartella Sole” in questi anni.

Lepida, la società in house della Regione, si è occupata e si occupa del supporto tecnico operativo al servizio “Sole”.

È stata inoltre potenziata, nel corso del tempo, la disponibilità di supporti e avvisi online: “informazione tempestiva e guida ai supporti correlati sono alla base della compliance alle innovazioni, che “Cartella Sole” assicura anche grazie a un sistema di avvisi urgenti riferiti al software e di immediata applicazione“.

Come funziona

Il modello di gestione del prodotto/servizio “Cartella Sole” costruito in questi anni si è dimostrato efficace anche durante l’emergenza sanitaria Covid-19.

La Cartella si integra poi alla perfezione con tutti gli aggiornamenti che riguardano i medici (MMG).

Ad esempio, si è già proceduto all’integrazione con la nuova Anagrafe Vaccinale Regionale (AVR-RT) e all’entrata in vigore del Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) a inizio 2020.

Oltre ad AVR-RT, altre importanti integrazioni con il sistema di sanità digitale regionale hanno riguardato l’integrazione col portale del Sistema Malattie Infettive (SMI) e la consultazione diretta del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).