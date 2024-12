Il Decreto Legge 73/2024, convertito in Legge 107/2024, ha introdotto la Piattaforma Nazionale Liste di Attesa (PNLA), gestita da Agenas, per migliorare la trasparenza e l’efficienza nell’accesso alle prestazioni sanitarie.

La PNLA permette agli utenti di consultare, in tempo reale, i tempi di attesa e la disponibilità delle agende per prestazioni sanitarie, sia in regime SSN che ALPI.

Accessibile anche alle Direzioni Sanitarie e alle Amministrazioni Regionali, la piattaforma supporta la gestione e il monitoraggio delle liste di attesa, garantendo l’interoperabilità con i CUP regionali.

Lepida collabora con la Regione Emilia-Romagna con attività di progettazione tecnica, di supporto progettuale e di realizzazione dell’integrazione tra la piattaforma regionale e la piattaforma nazionale, in conformità alle disposizioni legislative, agli standard internazionali e alle esigenze operative del Servizio Sanitario Nazionale.

Questo strumento rappresenta un passo avanti verso un sistema sanitario più digitale e centrato sul cittadino.

