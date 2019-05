Un dispositivo che si integra al telefonino e un’applicazione che invia via bluetooth a una piattaforma cloud i dati raccolti dai sensori per la loro elaborazione e l’analisi medica: un efficace sistema per lo screening dei tumori gastrici. Pesto nascerà uno spino-off che ne curerà la commercializzazione.

Ci sono tantissime patologie che se prese in tempo possono essere curate, il problema è proprio la loro individuazione, riuscire ad effettuare una diagnosi precoce. La tecnologia digitale ed informatica può venirci in soccorso e l’applicazione di queste soluzioni avanzate in medicina già oggi sta dando risultati estremamente positivi.

Ad esempio, una di queste soluzioni è la tecnologia in fase di sviluppo e sperimentazione su cui si concentra il progetto “Sniffphone” (“Smart phone for disease detection from exhaled breath”), finanziato dall’Unione europea con oltre 5,8 milioni di euro, da cui è nata l’applicazione per smartphone con sistema operativo Android e iOS in grado di diagnosticare il cancro allo stomaco.

L’app “Sniffphone”, si legge in una nota su Cordis, analizza i gas esalati dal paziente attraverso un “dispositivo sensore palmare compatto collegato a uno smartphone”: “Fornendo risultati immediati, questo metodo non invasivo ha il potenziale per cambiare radicalmente lo screening del cancro in futuro”.

Il suo utilizzo è molto semplice, il dispositivo va portato davanti alla bocca e poi si deve espirare, fornendo un campione del proprio respiro: “Utilizzando i suoi sensori chimici basati su nanomateriali altamente sensibili, “Sniffphone” misura i COV nel respiro esalato. Attraverso uno smartphone, le misurazioni vengono quindi inviate via bluetooth a una piattaforma cloud dedicata per l’analisi da parte del personale medico. Se i dati mostrano segni di cancro, il medico del paziente viene allertato”.

Il metodo di screening di “Sniffphone” presenta una serie di vantaggi: “Il dispositivo è comodo e indolore da usare. Inoltre, fornisce un’alternativa semplice, veloce ed economica per lo screening dei tumori gastrici”, ha spiegato il dott. Kari Antila del Centro finlandese di ricerca tecnologica VTT, partner di progetto, in un articolo pubblicato su «The London Economic».

Il prossimo passo del progetto, spiegano i ricercatori del team “Sniffphone”, a cui lavorano esperti tedeschi, finlandesi, austriaci, lituani, irlandesi, coordinati dal Technion di Israele, è trovare finanziatori per questo nuovo metodo di screening del cancro.

Si prevede che la commercializzazione del dispositivo avverrà attraverso una società spin-off del progetto.

A novembre 2018, “Sniffphone” ha ricevuto il 2018 Innovation Award della Commissione europea per il progetto più innovativo.