Prevenire è meglio che curare. Quante volte ce lo siamo sentito dire? L’obesità in età infantile e adolescenziale cresce sempre di più nel nostro Paese e purtroppo è causa di ulteriori disturbi relativi all’alimentazione, al peso e alla salute degli adulti.

Il prossimo giovedì 27 maggio, alle ore 14:30, è in programma il webinar di presentazione dell’iniziativa “BeBa una app per il Benessere dei Bambini a Reggio Emilia”, inserita all’interno del progetto “CoSIE” e finanziata dall’Unione europea con un bando Horizon 2020.

Per registrarsi e collegarsi al webinar

Il progetto è coordinando dall’Università di Turku, in Finlandia, a cui collaborano anche l’Ausl di Reggio, la società in-house della Regione Emilia Romagna Lepida e l’Università di Bologna.

L’evento online vedrà tra i partecipanti Cristina Marchesi e Mirco Pinotti dell’Azienda Usl di Reggio Emilia, Angela Spinelli dell’Istituto Superiore di Sanità, Daniela Galeone del Ministero della Salute, assieme a Marina Fridel e Simona di Mario della Regione Emilia-Romagna.

Il CoSIE, o per esterso “Co-creation in Service Innovation in Europe”, ha il compito di promuovere la co-creazione di servizi pubblici attraverso il coinvolgimento dei cittadini e di altri stakeholder, ed è organizzato in 9 progetti pilota, che utilizzano open data e servizi innovativi di Information and Communication Technology.

Il progetto italiano è dedicato al contrasto dell’obesità infantile attraverso l’applicazione mobile “Benessere Bambini” o BeBa.

Obiettivo dell’iniziativa sono i genitori dei bambini in età compresa tra o e 14 anni, con una sezione dedicata a sport e attività fisica all’interno di un percorso di promozione di sani stili di vita e la prevenzione appunto dell’obesità infantile.