Rocco Schiavone, dal 17 ottobre su Rai Due la seconda stagione

Una settimana ancora e poi via su Rai 2 alla seconda stagione di “Rocco Schiavone”, la serie Tv tratta dai libri scritti da Antonio Manzini che dopo una lunga attesa torna in programmazione con i nuovi episodi.

Quattro in tutto, quelli annunciati dall’emittente pubblica, sempre firmati alla regia da Michele Soavi,che conferma anche il cast, con Marco Giallini nei panni del vice questore Schiavone, Claudia Vismara in quelli della vice-ispettrice Caterina Rispoli, e Isabella Ragonese che interpreta la moglie di Rocco, Mariana, vittima di un attentato.

Tra gli altri anche per Ernesto D’Argenio (nei panni dell’amico Italo Perron), Francesco Acquaroli (Sebastiano), Francesca Cavallin (Nora), Fabio La Fata (Antonio Scipioni), Massimo Caprara (Deruta) e Massimo Olcese (questore Costa).

Tornano le vicende di un vicequestore della Polizia di Stato Rocco Schiavone, personaggio dal carattere difficile che avevamo lasciato alle prese con il difficile trasferimento dalla sua città, Roma, alla più tranquilla – almeno apparentemente – Aosta.

La seconda stagione ricomincia dallo sconvolgente colpo di scena della morte di Adele, fidanzata di Sebastiano, collega e grande amico del vicequestore Rocco Schiavone. Il vicequestore dovrà fare i conti con il dolore, ma anche con i superiori (in particolare Baiocchi) che lo mettono alle strette sulle indagini. Rocco, però, ha fatto una promessa a Sebastiano: quando troverà il responsabile, lo consegnerà all’amico e non alla giustizia.

“Rocco Schiavone 2” andrà in onda tutti i mercoledì su Rai 2 (canale 102 HD di tivàsat), alle ore 21.10 a partire dal 17 ottobre.

La serie Tv prende il nome dal protagonista dei gialli bestseller di Antonio Manzini, volto noto del piccolo e grande schermo come attore e sceneggiatore – ha interpretato l’ispettore Tucci in “Linda, il brigadiere e…” e Serpico in “Tutti per Bruno”, mentre al cinema è entrato nel cast di “Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese – ma anche romanziere di successo proprio grazie alla fortunata serie dedicata a Rocco Schiavone, divisa in cinque libri editi da Sellerio: “Pista Nera” (2013), “La costola di Adamo” (2014), “Non è Stagione” (2015), “Era di maggio” (2015) e l’ultimo “07-07-2007”.