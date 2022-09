Robospot, la Commissione Ue lancia la community online della robotica

Online il primo hub europeo per conoscere aspetti non tecnologico circa la robotica e il suo impatto sulla società e sulle nostre vite.

Online il primo hub europeo per conoscere aspetti non tecnologico circa la robotica e il suo impatto sulla società e sulle nostre vite. Il progetto Robospot nasce nell’ambito del progetto Robotics4EU aperto a tutti.

La robotica ha diversi effetti su tutti gli aspetti del lavoro e della vita casalinga. Potenzialmente ha la facoltà di trasformare in meglio il lavoro, aumentando l’efficienza e i livelli di sicurezza e

di servizio.

Il tema è trasversale rispetto alla complessità del nostro vivere sociale.

Comunità online

E’ per questo che la Ue ha lanciato una nuova comunità online e aperta, per promuovere la diffusione e l’adozione responsabile della robotica nella società. Robospot offre un hub non focalizzato sugli aspetti tecnologici della robotica, bensì sui suoi risvolti etici in aree come ad esempio la salute, il controllo e la manutenzione di infrastrutture, agrifood o produzione agile.

Sulla piattaforma è reperibile una quantità di progetti, organizzazioni, e persone che lavorano per rendere la robotica più responsabile.

Gli utenti potranno così costruire la loro rete con esperti, scoprire nuovi eventi in tema di robotica e controllare fonti aperte in materia. Per accedere è necessario registrarsi, gratuitamente (Registrazione)

Robotics4EU

Robospot rientra nel quadro di Robotics4EU (R4EU), un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020. R4EU mira a garantire un’adozione più diffusa dei robot di intelligenza artificiale, nonché a promuovere l’accettazione da parte della società delle soluzioni di robotica sostenendo una robotica responsabile tra tutte le parti interessate.

Robotics4EU è un progetto di 3 anni, composto da 7 organizzazioni di 6 paesi dell’UE che rappresentano competenze nel campo della robotica.