Nulla sfugge alla guerra commerciale innescata da Donald Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca. Le minacce di ritorsioni sulle Big tech made in Usa da parte della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen hanno aperto le danze in vista dei negoziati dei prossimi tre mesi per evitare una escalation dei dazi che sembra difficilmente differibile. Henna Virkkunen, commissario Ue alla Sovranità digitale, fa il quadro in vista dei negoziati con gli Usa sui dazi.

Virkkunen: ‘Non vogliamo dazi, ma buoni rapporti con gli Usa’

La tregua parziale (90 giorni in più prima dell’entrata in vigore dei dazi) decretata da Washington “è benvenuta”. “Non vogliamo dazi, vogliamo avere buoni rapporti commerciali per entrambe le parti e non una guerra commerciale”. Poco dopo aver concluso l’intervista con diversi media europei, tra cui El Pais, viene annunciato che l’UE sospende il suo primo contrattacco agli Stati Uniti per “dare una nuova opportunità di negoziare”.

Il dialogo è sempre stata la priorità di Bruxelles. Ma Washington non ha dato una possibilità a questa via finché non ha aumentato i dazi doganali su un volume di importazioni europee equivalente a 380 miliardi di euro. “Speriamo che non ci siano nuovi dazi e che si raggiunga un buon accordo commerciale con gli Stati Uniti”, insiste, senza fare speculazioni su cosa accadrebbe se questo non si concretizzasse. Osserva soltanto che la Commissione sarà pronta a reagire se quel patto non si concretizzasse. “Non intendo fare speculazioni”, risponde quando gli viene chiesto più volte se ritiene che le decisioni commerciali prese da Washington negli ultimi due mesi siano una forma di pressione economica, una coercizione che potrebbe portare Bruxelles a punire gli acquisti di servizi statunitensi (finanziari, digitali, diritti di proprietà intellettuale).

Virkkunen e Ribera per fronteggiare le Big Tech: alla prima il DSA, alla seconda il DMA

Virkkunen è una delle vicepresidenti della Commissione incaricate, insieme alla spagnola Teresa Ribera, di garantire che le grandi aziende tecnologiche rispettino le normative europee su Internet. L’ex eurodeputata finlandese del Partito Popolare Europeo è responsabile dell’attuazione del Regolamento sui Servizi Digitali (DSA); l’ex ministro spagnolo è responsabile dell’implementazione del Regolamento sui Marketplace (DMA). Questo mette entrambe sotto pressione da parte di un’amministrazione statunitense convinta che sia il DSA che il DMA siano un modo per ostacolare le sue grandi aziende tecnologiche.

La politica finlandese nega questa argomentazione: “L’UE è sempre stata molto aperta agli Stati Uniti nel settore tecnologico, che rappresentano il secondo mercato per la maggior parte delle aziende statunitensi. Abbiamo alcune regole nell’Unione, ma non costituiscono barriere commerciali, perché abbiamo le stesse regole per tutti coloro che operano nell’UE, le stesse per le aziende europee, statunitensi e cinesi”. In qualità di ex vicerelatrice per diverse di queste normative digitali, sa bene che, con esse, “le aziende più grandi hanno maggiori obblighi perché rappresentano un rischio maggiore”. “Spesso queste grandi aziende tecnologiche sono americane, ma succede anche a TikTok, che è cinese”, spiega.

DMA e DSA in vigore da un anno

Per coincidenza, sia la DMA che la DSA sono entrate in vigore poco più di un anno fa. Sono state avviate indagini su questi grandi attori digitali e i primi risultati stanno già arrivando, e presto si concretizzeranno sotto forma di multe. In altre parole, le sanzioni per queste aziende che hanno visibilmente sostenuto Trump al suo insediamento cadranno nel bel mezzo di una guerra commerciale. “Siamo molto impegnati a far rispettare le nostre regole nel mondo digitale”. Significa che non sono disposti a negoziarne l’attuazione nella guerra commerciale? “Sì, è così, certo”, risponde seccamente, insistendo sul fatto che il compito della Commissione è far rispettare le leggi digitali europee, perché “è la cosa giusta da fare, la cosa sicura e anche la cosa democratica da fare”. “Abbiamo regole chiare per tutti”.

Non ritarderanno nemmeno una decisione che potrebbe ostacolare i negoziati? Nel caso del DMA, le sanzioni contro Meta e Apple stanno per essere rese note, come anticipato da EL PAÍS; su X, il social network precedentemente chiamato Twitter, di proprietà di Elon Musk, grande alleato di Trump, sta pianificando un’indagine per il mancato rispetto del DSA. “No, non rinvieremo la decisione.” “Si tratta di cose distinte perché stiamo applicando le nostre attuali norme e regolamenti. Sia il DSA che il DMA sono molto importanti per il nostro ambiente digitale; per quanto riguarda il DMA, vogliamo assicurarci di avere un ambiente in cui anche le startup possano entrare nei mercati. Per quanto riguarda il DSA, vogliamo assicurarci che nell’UE ci sia un ambiente digitale sicuro e democratico. È molto equo e importante per i nostri cittadini”. Questo è lo scopo, aggiunge, “non si tratta di imporre multe salate.” “Dobbiamo far rispettare la legge”, insiste.

Tempi lunghi per le indagini

Perché le indagini si trascinano così a lungo se uno degli obiettivi del DMA e del DSA era quello di renderle più rapide? “C’è molto lavoro non così visibile. Quando svolgiamo queste indagini, lavoriamo anche con diversi codici di condotta e linee guida. Organizziamo anche diversi workshop e tavole rotonde. su diversi argomenti. E devono anche condurre audit indipendenti”, giustifica.

E queste aziende collaborano in questi processi, nonostante siano così critiche pubblicamente? “Non posso parlare di indagini aperte, ma in generale, quando lavoriamo con queste aziende, cambiano anche le loro pratiche”. E forniscono loro tutte le informazioni che richiedono, anche X?”. “Di nuovo, non posso parlare di casi specifici, ma di solito le piattaforme digitali forniscono tutte le informazioni che chiediamo”.

Dazi USA, Asstel su Web tax UE: ‘Destinare risorse allo sviluppo della filiera delle telecomunicazioni‘

“Nell’ambito delle discussioni in corso sulla possibilità di tassare i ricavi che i grandi colossi digitali realizzano nel mercato europeo è utile ricordare che l’enorme aumento del traffico dati che ha consentito la diffusione dei servizi digitali da essi forniti è stato sostenuto grazie agli investimenti costanti realizzati dagli attori della filiera delle telecomunicazioni per il potenziamento e lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica”, così Asstel – Assotelecomunicazioni commenta quanto riportato dagli organi di informazione sulle contromisure che la Commissione Ue sta studiando per rispondere ai dazi Usa in materia di Web Tax.

“Alla luce degli obiettivi del Digital Compass dell’Unione Europea “Gigabit per tutti” e “10.000 nodi edge cloud sicuri e ad impatto climatico zero”, e del fabbisogno stimato dalla Commissione Europea in oltre 200 miliardi di euro per assicurare una copertura adeguata in tutto il territorio dell’Unione, sarebbe utile destinare quota parte dell’eventuale introito della tassa allo sviluppo della filiera delle telecomunicazioni, anche allo scopo di rafforzarne resilienza e sicurezza”.

