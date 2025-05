L’Unione Europea rilancia con forza la sua ambizione di guidare la doppia transizione ecologica e digitale, stanziando 7,3 miliardi di euro aggiuntivi per il programma Horizon Europe 2025. Tra le novità, spicca l’iniziativa “Choose Europe for Science”, con 22,5 milioni destinati, nel 2025, a giovani ricercatori internazionali e talenti extra-UE.

Gli obiettivi

Più nel dettaglio, il nuovo piano di lavoro per il 2025 prevede 1,14 miliardi di euro per progetti su clima, energia e trasporti, 833 milioni per alimentazione, bioeconomia, agricoltura e ambiente, 1,6 miliardi per supportare la transizione digitale e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e 663 milioni per le cinque missioni strategiche UE: clima, oceani, suolo, cancro e smart cities.

Un’attenzione particolare è stata rivolta poi all’industria automobilistica, con finanziamenti per sviluppare batterie elettriche di nuova generazione, digitalizzazione dei veicoli e soluzioni di mobilità più sostenibili.

In breve, con un investimento complessivo che raggiunge cifre record, la Commissione Europea punta ad accelerare la neutralità climatica entro il 2050, rafforzare la leadership europea nella ricerca e nell’innovazione, anche mediante l’acquisizione dei migliori talenti scientifici a livello globale e un più semplice accesso ai fondi per imprese e ricercatori (saranno eliminati oneri di rendicontazione finanziaria non necessari per i beneficiari).

Choose Europe for Science

Non si tratta solo di attrarre talenti, ma anche di sostenere chi opera in condizioni difficili. Dieci milioni di euro saranno, infatti, destinati a scienziati colpiti dalla guerra in Ucraina e, attraverso un hub virtuale, anche ai ricercatori gazani verranno offerte mentoring, collaborazioni e accesso a risorse accademiche. Un segnale forte di una scienza che non lascia indietro nessuno.

“Choose Europe for Science” offrirà maggiore sostegno e opportunità ai ricercatori all’inizio della carriera, tra cui indennità competitive e contratti più lunghi, per il periodo 2025-2027. Il progetto pilota da 22,5 milioni di euro si concentra su tre obiettivi:

mantenere la scienza libera e aperta,

investire nei talenti,

accelerare l’innovazione in Europa.

Progettazione rigenerativa

Nel programma di finanziamento c’è spazio anche per la qualità della vita. Il nuovo Bauhaus Europeo (NEB) riceverà oltre 118 milioni di euro per progetti che uniscano sostenibilità, estetica e inclusione negli spazi abitativi. Dalla progettazione rigenerativa alla ricerca architettonica, l’idea è chiara: costruire luoghi migliori per vivere, in armonia con l’ambiente e le comunità. Il primo bando del 2025, fa sapere Bruxelles, si aprirà oggi.

