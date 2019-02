Roberto Liscia

Who is Who

Si è laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino ed ha ottenuto un Master in Business Administration presso l’ INSEAD , Fontaineblau. E’ stato docente di Marketing Industriale presso il Politecnico di Milano .

Ha poi lavorato in Mondadori in qualità di Direttore Centrale del Corporate e Business Development, impegnandosi particolarmente sul fronte delle acquisizioni, delle joint ventures, dello sviluppo di aree di business con particolare attenzione all’editoria elettronica. E’ divenuto Presidente della IEPRC , l’associazione che raccoglie, a livello internazionale, editori ed operatori dell’informazione per lo studio e lo sviluppo delle nuove tecnologie multimediali.

Dopo una lunga esperienza nella FIAT , come responsabile del marketing e della Pianificazione Strategica della Teksid , e poi Direttore Generale della Teksid France , è stato Condirettore della Banca Nazionale del Lavoro (BNL) e Vice Direttore Generale della società di informatica della stessa banca, dove ha sviluppato diverse aree di business ed ha creato una delle prime banche dati in Italia su CD-Rom.

Tra il 2013 ed il 2015 è stato executive board member di Ecommerce Europe, mentre per i 14 anni precedenti ha ricoperto l’incarico di Consigliere dell’Associazione italiana per l’Information Technology – Assinform .

Il 25 febbraio 2019 è stato rieletto per tre anni nuovo presidente di Netcomm , il consorzio italiano per il commercio elettronico. Ricopre tale carica dal 2005.