Il documento si inserisce nell’ambito della politica climatico-ambientale perseguita dal Green Deal, che ha fissato un obiettivo vincolante dell'Unione per una riduzione delle emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e, come step successivo, e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

La Guida

Pubblicata online sul sito del ministero dello Sviluppo economico la “Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture”, per rendere più consapevole il consumatore e indirizzarlo all’acquisto di autovetture caratterizzate da una minore emissione di anidride carbonica.

Il documento è stato redatto e approvato dal Mise, di concerto con il ministero della Transizione ecologica e con il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, e riporta le informazioni raccolte in fase di omologazione dei veicoli, relative esclusivamente ai consumi e al contributo emissivo di CO2.

Le informazioni raccolte nel testo sono considerate utili al raggiungimento dell’obiettivo climatico dell’Unione europea di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55% entro il 2030 e, come step successivo, di neutralità climatica entro il 2050.

655 auto ogni 1000 abitanti, triste record europeo

Il tasso di motorizzazione in Italia nel 2019 è stato di 655 autovetture ogni 1.000 abitanti, inferiore soltanto al Lussemburgo, mentre il dato medio dei Paesi europei è stato di 569 nel 2019 (Fonte ACEA – European Automobile Manufacturers Association).

Il numero di autovetture circolanti in Italia nel 2019 è stato di 39,1 milioni di unità. Per questo motivo l’Unione ritiene necessario ridurre drasticamente e senza indugi le emissioni di inquinanti atmosferici provenienti dai trasporti, che danneggiano significativamente la salute umana e l’ambiente.

Sempre riferendosi all’anno 2019, riguardo alle emissioni climalteranti, il trasporto su strada ha segnato un aumento delle emissioni di gas serra del +3,9% rispetto al 1990, arrivando a rappresentare per quell’anno circa il 92,6% delle emissioni del settore trasporti totali ed il 23,4% delle emissioni nazionali totali di CO2 equivalente.

Una guida consapevole per tagliare consumi, costi ed emissioni

“Una guida consapevole nel rispetto delle norme del Codice della strada ed una corretta manutenzione dell’autovettura consentono di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 del 10-15%, migliorando anche la sicurezza sulla strada”, si legge nel testo.

Per raggiungere una migliore performance del veicolo serve quindi un metodo di guida dell’autovettura più smart, un’attenta manutenzione del veicolo e adottare uno stile di guida più sobrio (come ad esempio evitare colpi di acceleratore a veicolo fermo o prima di spegnere il motore).

La Guida è frutto del lavoro previsto, da tutti gli Stati membri, dalla direttiva 1999/94/CEE, recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, e dal Green Deal del dicembre 2019.

Nel Gree Deal Bruxelles si pone come obiettivo anche il divieto di vendita di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2035, data in cui si attendono sul mercato solo immatricolazioni di vetture a zero emissioni di CO2.