Dimitri Tartari, Coordinatore dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna, ha aperto i lavori della giornata, a cui è seguito l’intervento, per i saluti di benvenuto, di Francesca Lucchi, Assessora alla Sostenibilità ambientale e Progetti Europei, Comune di Cesena. Paola Salomoni, Assessore alla scuola, università, ricerca, agenda digitale della Regione Emilia-Romagna, ha richiamato la strategia che Regione Emilia-Romagna vuole perseguire sul tema delle reti e della connettività, promuovendo la connessione sia in termini di tecnologia sia in termini di socialità, per lo sviluppo del territorio emiliano-romagnolo.

È iniziata quindi la tavola rotonda di Lepida sul tema del seminario, condotta dal Direttore Generale Gianluca Mazzini, che ha posto diverse domande al management di Lepida: Giuliano Franceschi e Sergio Duretti, rispettivamente Direttore e Vicedirettore della Divisione Reti e Cesare Osti Coordinatore Progetti Strategici e Speciali Lepida.

Gli argomenti trattati con un ritmo dinamico e appassionato sono stati: la rete per i cellulari in montagna, il Piano per la connettività delle Scuole, la rete WiFi dell’Emilia-Romagna, le reti a supporto dell’IoT, in una dimensione di visione integrata di servizi e di una innovazione continua.

Al termine della Tavola Rotonda sono stati lanciati i consueti momenti di interazione con il pubblico in sala e i partecipanti da remoto, mediante gli strumenti di collaborazione presentati e gestiti da Maurizio Mastrolembo di EasyGov solutions.

Molteplici sono state le interazioni ricevute e le domande poste dal pubblico a cui i partecipanti alla tavola rotonda hanno risposto, l’insieme dei contenuti e delle idee hanno portato, come di consueto, a fare parte integrante del kit del seminario, reso disponibile al termine della giornata di lavoro.

Dimitri Tartari ha quindi presentato, insieme a Matteo Bolis dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna, due strumenti. Il primo è la Mappa delle Reti che, inquadrando un QR Code, fornisce una sorta di vademecum per gli amministratori per trovare informazioni e riferimenti per i diversi aspetti legati al tema connettività in Regione Emilia-Romagna.

Il secondo strumento è stata la presentazione dell’Osservatorio Connettività che la Regione Emilia-Romagna ha deciso di realizzare per dare una risposta puntuale a cittadini e amministratori al tema della connettività disponibile sul territorio emiliano-romagnolo.

Il portale Osservatorio, raggiungibile al seguente link https://osscon.lepida.it/cabled, è online dal 15 luglio scorso. A Paola Salomoni e Dimitri Tartari, il compito di concludere la giornata di lavoro, piena di spunti e riflessioni, con un invito a tutti i partecipanti di proseguire le conversazioni, gli approfondimenti e i saluti.