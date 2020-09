Rete Lepida, connesse 1.248 scuole in Emilia Romagna

Cresce il numero di sedi di istituti scolastici, aziende sanitarie ed ospedaliere, o anche di studi medci di medicina generale, collegate in fibra, wireless e Dsl. Un territorio si può considerare moderno, inclusivo e in grado di innovare solo se connesso.

La connettività di un territorio incide fortemente sul valore economico delle attività e delle imprese. A tale scopo è stata attivata la Rete Lepida: una rete pubblica, omogenea e unitaria, ad alta affidabilità, predisposta per 100Gbps, con link tipicamente in fibra ottica e radio su banda licenziata dei 26GHz.

Al momento, in Emilia Romagna, la Rete Lepida connette in fibra ottica 1.131 scuole regionali, 314 Comuni, 194 tra aziende sanitarie e ospedaliere e 688 tra ulteriori sedi comunali, Province, Unioni di Comuni, agenzie regionali, ASP, Consorzi di bonifica, Università, teatri, tribunali, musei, istituti di ricerca, ferrovie regionali, aree industriali, Protezione civile.

Grazie alla tecnologia wireless, inoltre, sono connesse in rete altre 115 scuole, 14 Comuni, 7 aziende sanitarie e ospedaliere e 25 altri Enti pubblici.

Complessivamente, la Rete Lepida collega 2.533 punti di accesso, per 1.248 istituti scolastici connessi, 328 Comuni e 244 sedi di aziende sanitarie ed ospedaliere, tra cui gli studi medici.

In un comunicato ufficiale della società in house della Regione, è illustrata la tabella con la distribuzione territoriale delle diverse tecnologie di accesso alla rete, per tipologia di ente.

Per quanto riguarda la Rete Radiomobile Regionale (ERretre), sono 231 i Comuni utilizzatori della rete con oltre 7.550 terminali d’utente in rete.