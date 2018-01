Di Lorenzo Montagna

Hoepli editore

Data di pubblicazione: febbraio 2018

ISBN: 9788820383176

Pagine: 280

Prezzo: € 25,00

Dopo 40 anni di dominio televisivo, dal 1960 al 1999, due fenomeni straordinari hanno rivoluzionato le nostre vite dal punto di vista dei media: internet e lo smartphone. I tempi delle rivoluzioni tecnologiche si dimezzano e sono sempre più potenti. Nei prossimi 2 anni, a partire dal 2018 inizieremo a vivere ed è il caso di scriverlo in maiuscolo, nuove esperienze immersive: quelle della realtà aumentata e virtuale, dette ar e vr.

Queste realtà che saranno dominanti prima di quanto si pensi, hanno già oggi un impatto molto rilevante in ambito business e a breve diventeranno parte della nostra cultura e stile di vita portando grandi e positive innovazioni. A breve i dispositivi che gestiscono ar e vr diventeranno rilevanti quasi come gli smartphone integrandoli in molte funzioni e sostituendoli in altre. Dopo la rivoluzione del pc e quella dello smartphone vivremo quella della realtà.

Il prossimo passaggio sarà dagli handsets agli headsets. Ar e vr sono media reality che ci informano, ci intrattengono e ci aiutano nello studio e nel lavoro già oggi; basta sapere dove trovare le informazioni. Questo libro vi porterà in una nuova dimensione media e in un nuovo periodo, rilevante quanto la nascita della tv o del pc, ma molto più coinvolgente dal punto di vista emotivo e informativo. Dati, ricerche, interviste ai big della tecnologia e alle aziende che per prime hanno adottato con successo queste tecnologie in italia arricchiscono il libro di esempi concreti e casi pratici.