Scende la fiducia dei cittadini nell’ecosistema dell’informazione, nazionale e globale, ma tra gli under 35 c’è il balzo in avanti di Sky TG24, che in un anno raggiunge l’Ansa al primo posto. Cresce il numero degli italiani che tende a “scansare la notizia” dai vari schermi.

L’informazione è uno dei pilastri della democrazia e della buona convivenza civile, il problema è che negli ultimi anni il livello di fiducia dei cittadini verso le principali piattaforme multicanale è andato calando progressivamente. Oggi, secondo il Report annuale del Reuters Institute, solo il 40% delle persone ha dichiarato di fidarsi dell’informazione, quella digitale nello specifico.

Anzi, stando a quanto riportato nell’indagine, dal titolo “Digital News Report”, cresce il numero di coloro che tendono a “scansare le notizie” (news avoidance), ormai al 39% (nel 2023 era il 36%), cioè di chi “a volte o spesso” di fronte ad una notizia chiude la pagina web, gira (o spegne) un canale televisivo, o esce dal un post di informazione sui social.

“L’interesse degli italiani nei confronti delle notizie è diminuito significativamente, dal 74% del 2016 al 40% del 2024. Questo trend è in linea con gli altri paesi selezionati per il confronto internazionale”, hanno sottolineano gli autori del report italiano.

Fiducia difficile da conquistare, ma che non è del tutto persa per i nostri media. Secondo la sezione dedicata all’Italia del Report Reuters, infatti, tra gli under 35 si segnala il balzo in avanti di Sky TG24, che in un anno passa dal 69 al 75%, raggiungendo in testa l’Ansa.

“Anche quest’anno Sky TG24 è il secondo media italiano in assoluto, nonché il primo canale televisivo per affidabilità e credibilità” ha dichiarato il direttore del canale all news Giuseppe De Bellis. “E c’è di più: è primo – al pari dell’Ansa – tra gli Under 35. È un risultato fantastico, una bella notizia che ci riempie di soddisfazione. Crediamo in quello che facciamo, ci mettiamo pensiero, idee, impegno, fatica, innovazione, tecnologia, ricerca. Non ci fermiamo, evolviamo sempre, perché raccontare il mondo che cambia è un privilegio, oltre che il lavoro più bello del mondo”.

Tra gli over 35, invece, Sky TG24 registra un ulteriore passo in avanti e si posiziona al secondo posto con il 67% delle preferenze in termini di affidabilità, sempre dopo l’Ansa, con il 75%.

Seguono in graduatoria Il Sole 24 Ore al terzo posto, con il 69% di preferenze tra gli under 35 e il 66% tra gli over 35, quindi la Rai, rispettivamente 66% e 57%, e TGLa7, con 66% e 60%

