Raffaella Carrà dal 4 aprile su Rai 3 con “A raccontare comincia tu”

È il titolo del programma serale che segna il ritorno in televisione di Raffaella Carrà. “A raccontare comincia tu”, andrà in onda in sei puntate su Rai 3 (canale 103 in HD di tivùsat), in prima stasera, il prossimo giovedì 4 aprile.

Tra ricordi, aneddoti, cadute e successi, sullo schermo prenderà vita un incontro emozionante e di grande complicità, nel corso del quale i telespettatori potranno scoprire l’ospite di turno lontano dalle luci abbaglianti della ribalta, nell’intimità di un luogo a lui caro, dove si racconterà senza filtri alle telecamere e a Raffaella.

Ogni puntata inizierà con Raffaele Carrà che chiede all’ospite di turno: “A raccontare comincia tu“.

Un appuntamento inedito con tanto volti noti e personaggi popolari dei nostri giorni, che con le loro vite straordinarie hanno conquistato la fama e scritto il proprio nome nella storia del cinema, della musica, dello sport, dello spettacolo, delle arti e della storia di questo Paese.