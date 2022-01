Qualità e sicurezza: Lepida conferma le 5 certificazioni ISO

Rinnovate le certificazioni ISO 9001:2015 (Sistema di Gestione per la Qualità), ISO/IEC 27001:2014 (Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni) , ISO/IEC 27017 e 27018 per i servizi di Cloud Service Providing, ISO 45001:2018 (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro).

Anche nel 2021 Lepida conferma le 5 certificazioni ISO di cui dispone ormai da anni, dimostrando l’impegno costante nel miglioramento continuo dei propri standard.

A fine novembre, infatti, sono state rinnovate con successo le certificazioni ISO 9001:2015 (Sistema di Gestione per la Qualità), ISO/IEC 27001:2014 (Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni) – e le relative linee guida ISO/IEC 27017 e 27018 per i servizi di Cloud Service Providing – e per ultima, ma non meno importante, la ISO 45001:2018 (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro), che consentono di mantenere attivi un set di norme con i relativi certificati, di assoluto prestigio per una azienda in house di più di 600 dipendenti come la in-house della Regione Emilia Romagna.

La novità più rilevante dell’anno è stata l’aggiunta della sede operativa Datacenter di Modena nel perimetro ricadente nelle suddette norme, ad appena 4 mesi dalla presa in gestione della sede da parte di Lepida.

Più in generale quello della certificazione ISO 45001 invece, è un percorso iniziato l’anno scorso con il primo conseguimento, che prosegue step dopo step con l’acquisizione di una sempre maggior consapevolezza in materia di tutela della salute e sicurezza da parte dei lavoratori e con l’aumento al tempo stesso del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro (uffici e sedi operative) attraverso una costante riduzione del rischio di incidenti/infortuni.

Tali risultati non sono affatto scontati in un periodo di pandemia e di emergenza sanitaria (dovuto all’ormai famoso virus Sars-Cov-2 che non accenna a scomparire, ma semmai a mutare con nuove varianti), in cui le attività sono state molto impegnative e hanno visto coinvolto tutto il personale aziendale con ruoli nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza, dal Datore di Lavoro fino ai lavoratori passando per i direttori dirigenti della sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.