Progetto Cellulari in Montagna: avanzamento lavori in Emilia Romagna

Da qualche giorno sono iniziati gli incontri con i singoli Comuni al fine di individuare i possibili terreni da utilizzare per la realizzazione dei nuovi impianti in montagna. Attivato il 60% dei tralicci previsti dal progetto.

Superata la metà del 2022 si tirano le somme sul primo semestre del progetto “Copertura telefonia cellulare montagna”.

Dei 27 tralicci previsti attualmente dal progetto risultano completati e attivati 16 siti nei seguenti Comuni: Vernasca, Piozzano, Farini, Bettola e Morfasso (PC), Tornolo (PR), Viano (RE), Fiumalbo, Frassinoro, Sestola (MO), Castel d’Aiano, Lizzano in Belvedere e Castiglione dei Pepoli (BO), Tredozio, Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) e Riolo Terme (RA).

Il sito di Fanano (MO) è in fase di attivazione da parte dell’Operatore Cellulare mentre i siti di Monte San Pietro, Casalfiumanese, Fontanelice e Gaggio Montano (BO), Sogliano al Rubicone e Civitella di Romagna (FC) e Pennabilli (RN) sono in fase di avvio lavori. Infine, sono in fase di richiesta/rilascio permessi i siti previsti nei Comuni di Pievepelago (MO), Coli (PC) e Neviano degli Arduini (PR) mentre è stato stralciato il sito di Travo (PC) a seguito della lettera dell’Amministrazione che informa dell’incontro con la popolazione e della conseguente rinuncia all’installazione di nuovi tralicci sul territorio comunale.

Lo stato di avanzamento lavori dei siti è visibile sul sito Cellulari Montagna. Grazie allo stanziamento di Regione Emilia-Romagna di circa ulteriori 2 milioni di euro per il progetto sul 2022-2024, è stata avviata la nuova fase che vedrà la realizzazione di tralicci in 19 Comuni montani con impegno di almeno un Operatore Cellulare ad attivare i propri impianti.

