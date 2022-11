Sono 60 gli indicatori individuati nell’indice per 330 Comuni raggruppati in 4 dimensioni: connettività, capitale umano, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici digitali.

Trentasette enti locali hanno ricevuto il Premio Agenda Digitale Emilia-Romagna per essersi distinti nella digitalizzazione dei loro territori, secondo le misurazioni dell’indice regionale DESIER.

Ma cos’è DESIER? È l’acronimo per Digital Economy and Society Index Emilia-Romagna, un indice che nasce con l’idea di portare a livello locale e comunale l’indice DESI, prodotto annualmente dalla Commissione europea per gli Stati membri e dal Politecnico di Milano per le Regioni italiane.

Il DESIER rappresenta i suoi dati in un cruscotto e vuole essere uno strumento a disposizione degli amministratori locali e degli Enti del territorio per individuare buone pratiche da diffondere e disseminare, divari da colmare, ambiti prioritari su cui intervenire e per monitorare l’evoluzione degli indicatori della digitalizzazione nel tempo e tra i territori.

Lepida ha contribuito allo sviluppo del cruscotto, sulla base della conoscenza approfondita dei suoi Soci, ha fornito dati utili per le dimensioni connettività e servizi pubblici digitali e ha organizzato un gruppo di Enti tester, a partire dai partecipanti alla Comunità Tematica Amministratori Digitali: il confronto con i tester non ha contribuito solo a migliorare gli indicatori e il cruscotto, ma ha dato ottimi spunti per il tipo di analisi che si possono realizzare a supporto delle politiche locali.

Da notare come per tutte le categorie considerate il dato medio dei Comuni con Agenda Digitale Locale risulti migliore rispetto al dato medio dei Comuni che non l’hanno attivata. E nell’azione a supporto delle Agende Digitali Locali Lepida c’è con progetti e persone.