Ponte Morandi, Sky dedica una programmazione speciale per Genova

Ad un mese dal crollo del ponte Morandi di Genova, in cui hanno perso la vita 43 persone e che ha lasciato una profonda ferita nel cuore della città, Sky proporrà contenuti speciali e approfondimenti dedicati alla città di Genova, ricordando il suo dramma ma anche i suoi tanti talenti sportivi e artistici.

Grande attenzione all’attualità, con Sky TG24 che approfondirà i differenti aspetti della tragedia con una programmazione dedicata durante tutta la giornata. In particolare, nella giornata di oggi “Sky TG24 Mattina”, il consueto appuntamento del canale in diretta dalle 6 alle 10, ha avuto un’edizione speciale condotta da Roberto Inciocchi e realizzata in diretta dal capoluogo ligure, in un’area antistante al ponte crollato. Durante la trasmissione è stato fatto il punto su cosa è stato realizzato a un mese dal disastro e quali saranno le prossime fasi della gestione dell’emergenza, con ospiti e testimonianze. Spazio al dramma di Genova anche durante il resto della giornata, con servizi e approfondimenti nelle principali edizioni del tg e a “Sky TG24 Pomeriggio”. Come già fatto per altre tragedie che hanno colpito il nostro Paese, Sky TG24 terrà sempre accesi i riflettori e l’attenzione su un territorio duramente ferito e i suoi abitanti.

Ma Genova è viva ed è una parte fondamentale del patrimonio culturale italiano. Spazio dunque anche ai molteplici volti del talento artistico genovese, dall’architettura alla musica passando per la comicità, con Sky Arte che, per tutta la serata proporrà una no stop ricca di documentari, serie, film e produzioni originali in cui sarà protagonista la città di Genova.

Si partirà alle 20.40 con un episodio di Grand’Italia dedicato all’architetto genovese Renzo Piano. Alle 21.15 sarà protagonista invece la poesia di Fabrizio De Andrè con una puntata di 33 Giri Italian Masters, produzione originale Sky Arte che va alla riscoperta dell’album Crêuza de mä. A seguire, alle 22.10 la puntata di Sette Meraviglie intitolata Genova e i palazzi dei Rolli. Alle 22.40 sarà la volta di Ivano Fossati – Contemporaneo e ancora fino a notte fonda con tanti volti e personaggi, da Paolo Villaggio a Fernanda Pivano alla musica con la formazione genovese degli Ex – Otago.

In campo anche Sky Sport con i campioni del calcio genovese: su Sky Sport Serie A (canale 202), dalle 6 del mattino e per tutta la giornata una maratona “Derby della Lanterna”, per rivedere le sfide più emozionanti e recenti tra Genoa e Sampdoria. Tra un match e l’altro del Marassi, appuntamento con“History Remix”: le immagini più belle del campo e le voci dei protagonisti, accompagnate da grandi hits musicali. E su Sky Sport 24 l’intervista doppia ai capitani delle due squadre: Domenico Criscito (Genoa) e Fabio Quagliarella (Sampdoria).