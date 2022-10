PNRR, tutti gli aggiornamenti Lepida sulle misure

Dai servizi informatici di hosting e cloud alla piattaforma notifiche digitali, da PagoPA alla Cie, ecco le numerose attività svolte in Emilia Romagna in ottica Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel mese di settembre ci sono state numerose attività relative alle misure del PNRR sulla digitalizzazione. Si stanno chiudendo opportuni accordi con alcuni dei fornitori che sono emersi dalla ricognizione sulla misura 1.2 e che hanno contattato Lepida, al fine di per poter fornire servizi infrastrutturali in modo congiunto e complementare per creare una filiera di servizio affidabile, consolidata, con la presenza di un steering committee per la determinazione delle competenze, la risoluzione delle problematiche e la massima semplificazione nei confronti dell’Ente.

Sempre relativamente alla misura 1.2, Lepida ha reso disponibile agli Enti, la compilazione dei requisiti delle check list relative al principio Do No Significant Harm (DNSH) con particolare focus su quelle relative ai servizi informatici di hosting e cloud definendo la compliant attuale e quella in previsione con l’evoluzione dell’ottenimento delle certificazioni.

È stato pubblicato un nuovo avviso, relativo alla misura 1.4.5 sull’integrazione dei servizi con la Piattaforma Notifiche Digitali (PND) per un finanziamento previsto pari a €80 mln di cui 48 disponibili alle Regioni eccetto quelle del sud, analogamente ai bandi già pubblicati i Comuni sono i soggetti beneficiari. Sono stati riaperti i finanziamenti sulle misure 1.4.3 pagoPA e app IO, 1.4.4 SPID CIE per i Comuni, le scuole e per gli altri Enti e la misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici per i Comuni e le scuole.

Proseguono invece le interlocuzioni di ANCI e Lepida con PagoPA e IFEL sulla titolarità del credito di alcune Unioni nei confronti dei servizi dei Comuni, affinché i Comuni possano procedere alla candidatura di tali servizi nel rispetto delle prescrizioni previste dai bandi di riferimento coinvolti (1.4.3 pagoPA e 1.4.5).

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20 da remoto collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it, eventuali modifiche agli orari verranno comunicate con opportuno anticipo.