PNRR, Lepida è Punto Unico di Contatto in Emilia Romagna

Lepida, su mandato e con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna, ha assunto il ruolo di Punto Unico di Contatto per tutti gli enti soci coinvolti dalle misure di digitalizzazione previste dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Punto Unico di Contatto ha il compito di fornire supporto e coordinamento operativo degli enti per guidarli nella partecipazione ai bandi previsti dal PNRR tramite un web form di contatto dedicato al link pnrr.lepida.it.

Contestualmente, Lepida sta organizzando e presidiando una serie di incontri di natura tecnica denominati Tavoli tecnici PNRR che si tengono tipicamente ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20 da remoto collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it.

Ad oggi sono già avvenuti 7 incontri, la cui partecipazione era aperta a chiunque fosse interessato e ha visto il coinvolgimento di ANCI, degli esperti digitali e dei rappresentanti del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD).

Sono state affrontate diverse tematiche tra cui: la classificazione dei dati richiesta dall’ACN, la migrazione sui data center di Lepida dei servizi della PA (misura 1.2), due ricognizioni complessive tra i Comuni per identificare i servizi di maggiore interesse per le misure 1.2 e 1.4.1 per l’esperienza del cittadino nei servizi pubblici ed il tema della contitolarità del dato dei servizi tra Comuni ed Unione di riferimento.

Oltre ai Tavoli tecnici PNRR, si sono tenuti anche altri tre incontri più specifici incentrati sul confronto con il DTD sui bandi, sugli aspetti amministrativi e su una specifica misura del PNRR, la 1.4.1.

Tutto il materiale e le registrazioni degli incontri sono consultabili sul sito https://www.lepida.net/pnrr mantenuto costantemente aggiornato.