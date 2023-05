Diverse le novità, tra cui: Lepida ha ottenuto la nuova certificazione ISO 14001:2015 per la sua sede e i quattro Datacenter (situati a Ferrara, Modena, Parma e Ravenna); gli enti soci della in-house inoltre potranno sfruttare il servizio di tipo “on premise strutturato” e di tipo IaaS; nuove voci di listino per servizi BaaS.

Il mese di marzo è stato caratterizzato da importanti novità relative alle misure del PNRR. Rispetto alla misura 1.2 si evidenzia l’ottenimento da parte di Lepida della certificazione ISO 14001:2015 per i quattro Datacenter (situati a Ferrara, Modena, Parma e Ravenna) e per la sede legale di Lepida, certificazione che consente di essere compliant alle norme DNSH.

Lo scorso 2 marzo è stata inviata una comunicazione a tutti gli Enti Soci coinvolti con la quale Lepida certifica di avere consentito ai propri Soci di fruire nel tempo nei propri Datacenter di servizi di tipo “on premise strutturato” e di tipo IaaS non qualificato, entrambi questi servizi sono ammissibili per le candidature alla misura 1.2 “Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni” nelle modalità “trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT” o “aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud”.

Ulteriore novità è stata la formulazione delle voci di listino per i servizi BaaS qualificati offerti da Lepida e sempre consultabili nel sito di Lepida alla sezione Listini e scontistiche. È inoltre in corso una costante interlocuzione con i fornitori per gestire al meglio la contrattualizzazione della soluzione SaaS.

Relativamente alla misura 1.4.1 è stata definita la parte economica e si è tenuto un incontro con focus specifico con gli Enti Soci interessati, in cui si è ribadita la necessità di avere certezza degli Enti presenti nel partenariato per la sostenibilità del modello economico e la necessità di definire in maniera puntuale cosa vi sia nel processo di asseveramento e chiarire alcune tematiche tecniche con il DTD.

Si segnala che relativamente al tema Unioni e al loro coinvolgimento sulle misure PNRR di cui sono beneficiari i Comuni è stata pubblicata una FAQ specifica a questo link nella sezione Progetti, in cui sono descritti due scenari ammissibili di coinvolgimento delle Unioni.

Su tale tema sono in corso analisi congiunte tra ANCI Nazionale, ANCI Regionale e Regione per verificare che non siano rimasti aspetti irrisolti. Si ricorda che gli incontri di norma si tengono sempre ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20 da remoto collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it.