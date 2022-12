Nel mese di novembre le attività portate avanti dagli incontri periodici del tavolo tecnico PNRR sono state diverse.

Ad esempio, è stata aperta una ricognizione per capire l’interesse degli Enti rispetto all’implementazione dello standard OpenID Connect o all’alternativo piano di formazione a riguardo, come previsto dagli obiettivi della misura 1.4.4.

Relativamente all’adozione da parte degli Enti della piattaforma Fascicolo del Cittadino gestita da Lepida, per l’esercizio e il controllo dei servizi, è stato costituito il “Comitato Gestione Cittadino Informato e Attivo”, che si è riunito in un primo incontro in data 24.11.2022, per far sì che tale piattaforma sia compliant ai requisiti richiesti dalla misura 1.4.1 del PNRR e che ne vengano rispettate le deadline; inoltre la piattaforma, indipendentemente dal PNRR, dovrà soddisfare anche le necessità degli Enti raccolte durante il Comitato.

Vi è stato un altro incontro, in aggiunta a quelli settimanali del tavolo tecnico PNRR che si tengono ogni venerdì, incentrato principalmente sul servizio di Giustizia Digitale offerto da Lepida, coinvolto nelle candidature della misura 1.2 relativa al cloud e che ha interessato più di 90 Enti.

Sono in corso approfondimenti con un apposito gruppo di lavoro e con il DTD, riguardanti l’anticipazione finanziaria, e potenzialmente economica, dei Comuni coinvolti nelle misure PNRR che dovranno sottoscrivere appositi contratti con i fornitori, e continuano le interlocuzioni con la parte politica per portare all’attenzione il ruolo delle Unioni e la loro funzione centrale in questa filiera per poter accompagnare i Comuni in questo processo di transizione digitale.

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono il venerdì, dalle ore 11:30 alle 12:20 e in modalità da remoto collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it. Eventuali modifiche agli orari verranno comunicate con opportuno anticipo.