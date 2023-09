Per richiedere i fondi, i Comuni possono accedere alla web app di ANPR e seguire il percorso “Richiesta contributo liste elettorali”.

Anche durante la pausa estiva Lepida ha monitorato le evoluzioni sul PNRR. A metà agosto è stata inviata una comunicazione informativa a tutti i partecipanti ai tavoli tecnici sulle novità avvenute recentemente.

Gli incontri sono ripresi regolarmente il 25 agosto e tra le novità rilevanti, si segnalano:

la pubblicazione del decreto di proroga sulla misura 1.4.4, che prevede posticipati i termini della fase di contrattualizzazione del fornitore e di completamento delle attività previsti dal cronoprogramma di 120 giorni;

un contributo pari a 22 milioni di euro ai Comuni per l’evoluzione della piattaforma ANPR e in particolare per l’integrazione delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione.

Per richiedere i fondi, a partire dal 03.08.23, i Comuni possono accedere alla web app di ANPR e seguire il percorso “Richiesta contributo liste elettorali”.

Gli importi, definiti in maniera forfettaria, sono attribuiti in base alla fascia di appartenenza dell’amministrazione, stabilita in funzione della popolazione residente.

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono sempre ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20 da remoto collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it.