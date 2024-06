PNRR in Emilia Romagna, gli ultimi avvisi pubblicati

Per gli aggiornamenti relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza in regione, sono previsti degli incontri che si tengono ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20, da remoto, collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it.

A maggio sono numerose le novità che hanno riguardato il PNRR. Sono stati pubblicati quattro nuovi avvisi, nello specifico si riportano:

l’Avviso sulla Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali” rivolta ai Comuni con una dotazione da 50M€ e scadenza in data 20.09.2024;

l’Avviso relativo alla Misura 1.4.3 “Adozione app IO” rivolta ai Comuni con una dotazione da 30M€ e scadenza in data 20.09.2024;

l’Avviso relativo alla Misura 1.1 “Infrastrutture digitali” rivolto alle PA Centrali, altri Enti, Istituti di ricerca e AFAM, AAOO con una dotazione da 280M€ e scadenza in data 08.07.2024;

l’Avviso relativo alla Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma pagoPA” rivolto ad ASL, Enti regionali, Università, Istituti di ricerca e AFAM, Aziende ospedaliere e Agenzie regionali con una dotazione da 10M€ e scadenza in data 20.09.2024.

Relativamente alla Misura 1.4.5 e SEND, Lepida, in qualità di intermediario tecnologico dei pagamenti (PayER), ha comunicato agli Enti, e comunicherà a PagoPA, la scelta di integrazione in modalità asincrona per permettere di garantire la continuità operativa, di semplificare l’integrazione, di evitare penali in caso di disservizi non programmati e di ottenere un’integrazione implicita con SEND.

