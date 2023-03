PNRR Emilia Romagna, tutte le novità sul sito di Lepida

Proseguono gli incontri settimanali per supportare gli enti soci nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il recente periodo è stato caratterizzato da diverse attività e in particolare oltre ai consueti incontri periodici del venerdì, si sono tenuti due incontri con focus sulla misura 1.3.1 relativa al PDND tramite la presentazione e lo studio dei casi d’uso applicabili e un incontro con focus sul Fascicolo del Cittadino in relazione alla misura 1.4.1.

Sono stati definiti i passi operativi che hanno portato alla redazione dei relativi allegati tecnici, già consultabili nella sezione dedicata del sito di Lepida. Sempre relativamente alla misura 1.3.1, è stata lanciata una ricognizione per sondare i casi d’uso sopra citati e capire quali fornitori risultano scelti dagli enti soci.

È emerso che il caso d’uso di maggiore interesse è quello legato alle API relative ai dati geografici. Sul sito di Lepida sezione PNRR sono stati pubblicati diversi materiali tra cui: la bozza di contratto con i fornitori per i diversi bandi di digitalizzazione relativi al PNRR ICT e relativi allegati tecnici per ogni misura, redatti dal gruppo di lavoro di ANCI, Lepida e gli esperti PNRR e la proposta di valorizzazione delle nuove voci di listino relative alla soluzione IaaS.

Si fa presente che, relativamente alla qualificazione dei CSP, in data 08.02.2023 l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato un decreto direttoriale che determina tempi e modi per la transizione delle infrastrutture e servizi digitali gestiti dalla PA e dalle Società in house, in particolare le infrastrutture dovranno adeguarsi entro il 18 gennaio 2024 e i servizi cloud non saranno sottoposti ad un processo di qualificazione preventiva.

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono sempre ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20 da remoto collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it.