Più ricca l’“App live calcio” di Sky Sport per i clienti Sky Q

È sempre più ricca la “App Live Calcio” di Sky Sport per i clienti Sky Q, disponibile durante i match di Serie A, ma anche delle principali competizioni europee, dalla UEFA Champions League alla UEFA Europa League, fino alle prossime partite di Euro 2020.

Grazie a un ulteriore perfezionamento, con l’App Live Calcio sono ora disponibili ben 5 funzionalità che rendono ancora più personalizzata l’esperienza di visione, con le novità dello Split Screen e del Fantacalcio in aggiunta a Highlights, Match Center, Risultati e Classifiche.

Split Screen: i clienti Sky Q via satellite possono seguire 2 partite in diretta in contemporanea sullo stesso schermo, per non perdere neanche un momento ed essere sempre al centro dell’azione.

Fantacalcio: per tutti i fantallenatori è ora possibile seguire live durante la partita i voti della redazione di Fantacalcio.it e i bonus/malus di ogni giocatore.

Highlights: per rivedere subito gol e azioni più importanti della prima metà di gioco e accedere a tutti gli highlights dei match precedenti, senza il rischio di perdere il calcio d’inizio del secondo tempo.

Match Center: per seguire nello schermo piccolo le partite del giorno e accedere a tutti gli approfondimenti della giornata di Serie A: classifica, risultati live e formazioni aggiornate in tempo reale durante il match.

Risultati E Classifiche: per avere sempre a portata di mano classifiche, risultati e statistiche.