Piano BUL, gli incontri con i Comuni montani della Città Metropolitana di Bologna

Secondo i dati di metà novembre le Unità Immobiliari servite dalla BUL in Emilia-Romagna sono 496.873 di cui 350.612 in fibra ottica pari complessivamente al 79,55% delle UI previste dal Piano tecnico vigente.

Sono in pieno svolgimento gli incontri con i Comuni montani della Città Metropolitana di Bologna per fare il punto sui lavori per il Piano BUL e per il Piano Italia 1 Giga. L’iniziativa – promossa dalla Città Metropolitana e di cui Lepida si è fatta parte attiva coinvolgendo direttamente i vertici regionali di Open Fiber, concessionario per il Piano BUL e aggiudicatario per il Piano Italia 1 Giga – presenta tramite incontri in videoconferenza con gruppi omogenei di Comuni, la situazione dettagliata per ciascun territorio dello stato di attuazione dei piani.

Nel corso degli incontri l’attenzione di Amministratori e tecnici presenti si è soffermata in particolare su 3 aspetti:

1. la previsione circa la conclusione dei lavori del Piano BUL per i Comuni non ancora completati;

2. la piena vendibilità dei servizi a Banda Ultra Larga;

3. l’esecuzione dei ripristini.

Open Fiber ha fornito gli elementi conoscitivi di dettaglio per ciascun Comune: dallo stato del cantiere ai km di infrastruttura realizzata, dagli armadi posati alle Unità Immobiliari (UI) servite in fibra ottica e via radio ai riferimenti territoriali di Open Fiber.

