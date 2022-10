Piano BUL Emilia Romagna, ecco i comuni in vendibilità

Per comuni “collaudati” si intendono quei comuni in cui i tecnici collaudatori di Infratel e di Lepida hanno verificato che quanto realizzato rispetta i requisiti di gara, e hanno quindi emesso un verbale di collaudo con esito positivo sull’impianto in fibra ottica.

Negli elenchi consultabili nella colonna a fianco si evidenzia lo stato di avanzamento del Piano BUL della Regione Emilia-Romagna, aggiornato al 29 settembre 2022, relativo alle attività svolte dal Concessionario Open Fiber sulle aree C&D a fallimento di mercato.

Per comuni “collaudati” si intendono quei comuni in cui i tecnici collaudatori di Infratel e di Lepida hanno verificato che quanto realizzato rispetta i requisiti di gara, e hanno quindi emesso un verbale di collaudo con esito positivo sull’impianto in fibra ottica.

Per comuni “in vendibilità” si intendono quei comuni in cui il Concessionario può mettere a disposizione le infrastrutture realizzate, affinché gli Operatori possano erogare servizi a Banda Ultra Larga a cittadini e imprese anche prima dell’effettiva emissione del verbale di collaudo.

Relativamente al numero totale delle Unità Immobiliari raggiungibili e vendibili da parte degli Operatori TLC attraverso le reti sviluppate dal Concessionario con fondi pubblici, i dati riepilogativi sono i seguenti: al 20.09.2022 sono 254.927 di cui 146.128 in fibra ottica e 108.799 in radio. È possibile consultare l’elenco dei Comuni collaudati e in vendibilità sino al 28.02.2022 nella newsletter di febbraio 2022.

Comuni Collaudati in Fibra Ottica (FTTH) +12 comuni Besenzone, Carpi, Compiano, Coriano, Cotignola, Terre del Reno area Mirabello, Quattro Castella, Rottofreno, Sala Baganza, San Polo d’Enza, Viano, Voghiera. (*) comuni non ancora in vendibilità Comuni in vendibilità parziale (fibra ottica FTTH o radio FWA) non ancora collaudati +36 comuni Albareto, Alta Val Tidone (aree di Nibbiano, Pecorara), Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadeo, Calendasco, Calestano, Campogalliano, Carpaneto Piacentino, Carpineti, Casola Valsenio, Castell’Arquato, Castellarano, Cavriago, Collecchio, Correggio, Fiorenzuola d’Arda, Langhirano, Lugagnano Val d’Arda, Meldola, Montecchio Emilia, Montechiarugolo, Ozzano dell’Emilia, Parma, Pennabilli, Portomaggiore, San Martino in Rio, Sant’Ilario d’Enza, Sarmato, Sogliano al Rubicone, Sorbolo Mezzani (aree di Mezzani, Sorbolo), Traversetolo, Ventasso (aree di Busana, Collagna, Ligonchio), VIgarano Mainarda, Polesine Zibello (area di Zibello).