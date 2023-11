Percorsi di netiquette: la sperimentazione dell’Unione della Romagna Faentina

Nell’ambito del progetto EmiliaRomagnaSmartWorking è stato promosso e organizzato, nel corso del 2022-2023 un Laboratorio sul tema molto attuale della netiquette, declinato su tre temi: l’utilizzo della posta elettronica, l’organizzazione e conduzione di riunioni da remoto, la collaborazione su documenti condivisi.

Particolarmente significativa è stata l’esperienza dell’Unione della Romagna Faentina, che si è resa protagonista di una sperimentazione sull’utilizzo della posta elettronica, con l’obiettivo primario di testare linee guida specifiche per una corretta comunicazione via email.

Il percorso della sperimentazione dell’Unione è durato 9 mesi, ha coinvolto 47 dipendenti di due settori ed è stato caratterizzato da tre fasi: aggiornamento delle linee guida esistenti, frutto di un primo lavoro sempre nell’ambito del progetto regionale; test interno delle regole per sei mesi e somministrazione di una survey che ha consentito di affinare ancor di più le regole e le azioni virtuose sulle comunicazioni interne.

L’output principale è stato quindi l’approvazione delle “Linee Guida sulla Netiquette della Posta Elettronica” condiviso con tutti i dipendenti dell’Unione Romagna Faentina.

Questo ha incentivato l’adozione di comportamenti virtuosi a cascata anche da parte di tutti gli altri settori dell’Ente che non avevano partecipato alla sperimentazione.

L’esperienza in generale ha avuto un ottimo successo e ha contribuito ad un importante passo avanti verso la cultura del lavoro agile; ha dato inoltre il via ad un processo di cambiamento che sicuramente proseguirà e si consoliderà nei prossimi anni in tutto l’Ente Unione.