I primi, raggruppati sotto l’acronimo CRM, Customer Relationship Management, memorizzano i dati delle transazioni dei clienti, principalmente di tipo own. Non hanno informazioni dettagliate sul comportamento degli utenti, di cui non raccolgono i dati psicografici. Normalmente sono piattaforme pensate per il venditore e a cui i marketer mettono mano raramente; inoltre, si integrano difficilmente con altri sistemi.

I secondi, invece, sono basati sui cookies; raccolti sotto il nome Data Management Platform, non creano un profilo cliente persistente, anche se altamente personalizzato. Inoltre, le integrazioni al sistema tendono ad essere limitate alla pubblicità, piuttosto che al percorso completo del cliente. Le DMP, in definitiva, sono focalizzate sul collezionare dati di terze parti, e risultano estremamente limitate nell’integrazione di quelli nativi.

Entrambi quindi assolvono a compiti specifici, quasi complementari tra loro. Negli ultimi anni, invece, anche grazie al continuo miglioramento tecnologico, è stato sviluppato un nuovo strumento di gestione dei dati, denominato CDP (Customer Data Platform). Il suo obiettivo principale è mettere insieme CRM e DMP per facilitare la raccolta dei dati e il loro utilizzo su diversi canali e per diversi scopi, sia di marketing che di ricerca.

Infatti, da quando è nato il marketing digitale, le aziende e le agenzie di comunicazione si sono sempre trovate a collezionare informazioni parziali sui clienti; definire un target, fino a poco tempo fa, era un’impresa ardua. Con la grandissima quantità di dati che oggi sono disponibili, il problema principale è sapere come raccoglierli e sfruttarli in maniera comoda e strutturata. Per questo motivo è nata la CDP.

La Customer Data Platform è un software gestionale che ha lo scopo di creare un database clienti unico, che sia duraturo e accessibili da altri sistemi. I dati estratti, da fonti esterne e interne, vengono puliti e messi assieme per delineare il profilo del cliente specifico. Una volta fatto ciò, vengono resi fruibili per gli altri strumenti per il marketing e la vendita.

Il valore del mercato della Customer Data Platform è triplicato negli ultimi 12 mesi. Oggi, questa tecnologia analizza le prestazioni delle attività di marketing, rende disponibile la modellazione predittiva e supporta il content marketing.

Quali sono le caratteristiche di una Customer Data Platform?

Avere un database dei dati cliente unico e duraturo nel tempo, che utilizza come fonti sia sorgenti esterne che interne;

La capacità di raccogliere i dati online di individui unici ma anonimi;

La possibilità di individuare il touchpoint o il contenuto ottimale per il cliente, grazie a un sistema predittivo su base Intelligenza Artificiale;

La capacità di condurre survey brevi ed efficaci grazie a strumenti di ricerca al pubblico già implementati all’interno;

La possibilità di accedere a sistemi esterni per la gestione di campagne pubblicitarie, analisi qualitative e ricerche di mercato.

Una Customer Data Platform è essenziale sia per aziende che vendono beni di consumo, sia per realtà che realizzano prodotti industriali. I suoi utilizzi sono:

Identificare i lead definibili come i propri migliori clienti, così da investire con maggiore efficienza;

Riuscire a creare un rapporto sul lungo periodo con il singolo cliente, poichè lo si conosce da più punti di vista;

Assumere un atteggiamento resiliente rispetto ai cambiamenti del mercato, realizzando un nuovo mix di prodotti, un nuovo prezzo di vendita o un nuovo servizio;

Portare avanti una comunicazione semplice e adattabile, sfruttando appieno i diversi canali aziendali;

Misurare in maniera semplice e affidabile i KPI di ogni iniziativa aziendale;

Migliorare l’efficienza del reparto sales, sia dal punto di vista delle prestazioni, sia della qualità del lavoro;

Recuperare un feedback affidabile sulle proprie attività e prodotti, ma anche riguardo ai progetti di R&D, verificandone costantemente gli sviluppi.

In definitiva, un sistema CDP è in grado di rivoluzionare dalle fondamenta le attività del vostro business tradizionale. Viviamo in un’epoca in cui i dati sono diventati il traino principale di ogni modello e settore aziendale; utilizzarli al meglio significa far rendere al 100% la vostra realtà.

Photo by Franki Chamaki on Unsplash