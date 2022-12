Perché gli avvocati dovrebbero occuparsi del Metaverso?

Gli avvocati dovrebbero preoccuparsi del metaverso? Forse no. Ma dovrebbero assolutamente capire cos’è e come funziona. Come mai? Perché lo richiede il dovere della competenza tecnologica. Lo scrive Nicole Black, un avvocato di Rochester, New York e direttore delle relazioni commerciali e comunitarie presso MyCase, software di gestione degli studi legali basato sul web. Di seguito il suo parere su avvocati e metaverso.

Obbligo di competenza

Se sei un avvocato, hai l’obbligo etico di avere la competenza, incluso il requisito di rimanere al passo con il cambiamento tecnologico. Nel 2012, le associazioni degli avvocati negli Stati Uniti hanno iniziato ad aggiungere commenti alle loro regole etiche indicando che, come parte della competenza generale, gli avvocati devono mantenere la competenza tecnologica. Da allora, come osserva il giornalista di tecnologia legale Bob Ambrogi, 40 stati hanno rivisto le loro regole per includere questo obbligo.

Come parte del dovere di competenza tecnologica, gli avvocati devono comprendere i vantaggi e i rischi associati alla tecnologia pertinente. Questo requisito include il monitoraggio di tecnologie nuove ed emergenti, di cui il metaverso è un esempio perfetto.

Ne hai senza dubbio sentito parlare dal momento che il metaverso è stato molto nei titoli dei giornali ultimamente, grazie a Mark Zuckerberg e ai miliardi investiti nell’angolo dell’universo VR di Facebook (ora ribattezzato Meta).

Il metaverso come il social media dal punto di vista legale

Ma se sei come la maggior parte delle persone, mentre potresti essere a conoscenza del metaverso, probabilmente non capisci appieno di cosa si tratta. Allora chiariamolo.

Secondo la definizione di Merriam-Webster, il metaverso “generalmente si riferisce al concetto di un mondo virtuale altamente immersivo in cui le persone si riuniscono per socializzare, giocare e lavorare”. Il più delle volte, l’interazione avviene sotto forma di avatar e molte persone accedono a mondi virtuali utilizzando computer o occhiali per realtà virtuale (VR).

Le persone si connettono con gli altri in molti mondi virtuali diversi nel metaverso. Ogni “mondo” è un po’ come un sito di social media. In genere, le persone si concentrano su uno o due mondi virtuali e trascorrono la maggior parte del loro tempo interagendo con altri che frequentano quella stessa parte del metaverso. I mondi virtuali come Horizons World e VRChat includono tutti i tipi di luoghi di incontro, come club e bar virtuali, parchi di divertimento virtuali e persino tribunali e studi legali virtuali.

Interazioni vengono registrate

Le persone si riuniscono in un luogo virtuale come un bar, giocano, parlano ed esplorano insieme il mondo virtuale. In molti modi, sembra un incrocio tra il mondo online e il mondo reale. Le conversazioni avvengono verbalmente, ma le persone possono anche scambiarsi messaggi privati.

Le interazioni e le conversazioni vengono registrate in molti mondi virtuali per garantire un ambiente sicuro e accogliente. Come puoi immaginare, molte potenziali prove vengono raccolte e registrate quando le persone interagiscono nel metaverso.

Il metaverso deve ancora diventare mainstream. Per ora, nel metaverso incontrerai principalmente esploratori digitali esperti di tecnologia e irriducibili. Tuttavia, più persone si uniscono e partecipano ogni giorno e, nel tempo, mi aspetto che il metaverso cresca esponenzialmente in complessità e dimensioni. Alla fine, potrebbe persino avere un impatto sulle nostre vite tanto quanto i social media ora.

Interazioni nel mondo virtuale hanno rilevanza di prova

Mentre leggi questo, sono sicuro che molti di voi stanno scuotendo la testa in disaccordo. Tuttavia, dovrai fidarti di me; non è così inverosimile come sembra. Un decennio fa, la maggior parte degli avvocati con cui ho parlato erano scettici riguardo al valore e all’impatto dei social media e quindi hanno scelto di ignorarli.

Ma nel corso degli anni, i social media si sono insinuati nella nostra cultura. Le interazioni online sono frequenti e gli avvocati estraggono regolarmente le prove dai social media. Le prove digitali del metaverso non sono diverse e senza dubbio diventeranno sempre più rilevanti con l’aumentare delle interazioni nel mondo virtuale e la crescita della base di utenti.

Il punto chiave è che gli avvocati devono adottare misure per conoscere il metaverso poiché i dati delle comunicazioni e delle interazioni nei mondi VR possono essere rilevanti per il caso di un cliente. È imperativo che gli avvocati, in particolare i litiganti, comprendano appieno come e dove si verificano le interazioni nel metaverso, i tipi di prove digitali che possono essere create, chi possiede quei dati e come ottenerli in modo etico.

Non sai mai quando uno dei casi dei tuoi clienti sarà influenzato dalle prove create nel metaverso. Imparando in modo proattivo a conoscere il metaverso man mano che cresce, non solo ti assicurerai di rispettare il tuo dovere di competenza tecnologica, ma sarai anche un passo avanti rispetto alla concorrenza!