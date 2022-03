Sky offre chiamate telefoniche gratuite per comunicare con i propri cari o le imprese in territorio ucraino.

Come segnale di vicinanza al popolo ucraino in questo momento drammatico, i clienti Sky Wifi potranno telefonare in Ucraina senza costi aggiuntivi.

I clienti Sky Wifi potranno così utilizzare gratuitamente la rete telefonica per comunicare con i propri cari o con imprese e professionisti che si trovino in territorio ucraino, rimanendo in costante contatto e tenendo saldi i rapporti umani e professionali.