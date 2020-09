I nuovi episodi saranno mandati in onda in prima tv assoluta in autunno al canale 43 di tivùsat e del digitale terrestre, nonché al canale 143 in HD.

Nell’autunno del 2020 arrivano in tv i nuovi episodi inediti dell’ottava stagione di uno dei cartoni per bambini più amati di sempre: Peppa Pig. Il maialino rosa più famoso del mondo torna dunque in tv, su Rai YoYo.

Scopriamo insieme di cosa parleranno le puntate della nuova stagione, quando andranno in onda e dove vederle.

I nuovi episodi saranno mandati in onda in prima tv assoluta a fine settembre, su Rai YoYo (canale 43 di tivùsat e del digitale terrestre, canale 143 in HD).

Nell’ottava stagione di Peppa Pig si mette in scena, con la consueta leggerezza, temi e situazioni di grande attualità in tempi che richiedono a tutti capacità di adattamento.

In particolare: Madame Gazzella incoraggia i suoi alunni a imparare cose nuove anche al di fuori dell’aula scolastica, facendo di persona esperimenti scientifici di elettrostatica, osservando a distanza di sicurezza come costruire una pala eolica e come capirne il funzionamento costruendo una girandola; Mamma Pig parteciperà a un’esercitazione dei vigili del fuoco condotta da sole mamme a dimostrazione di come le mamme siano in grado di sopportare duri allenamenti; Nonna e Nonno Pig dimostreranno ai loro nipotini come fare dell’ottimo gelato in casa anche senza gelatiera, ricetta che i bambini potranno rifare nella realtà.