Patuanelli: “Domanda e offerta di sapere da un lato e tecnologia dall’altro devono incontrarsi in un percorso fondamentale di efficienza e di innovazione del nostro Paese”. Durante il lockdown aiutati dai Pid oltre 100mila imprenditori sul digitale avanzato. Atlante possibile driver per il rilancio economico del Paese.

Una piattaforma di servizi e tecnologie per favorire, accelerare e rendere più efficace la trasformazione digitale delle imprese italiane, questo è Atlante i4.0, portale nazionale accessibile in rete da oggi nato dalla collaborazione tra Unioncamere e Ministero dello Sviluppo economico.

Una mappa di 600 strutture esistenti che metteranno a fattor comune strumenti e soluzioni per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di figure altamente specializzate nelle tecnologie avanzate.

L’Atlante dell’innovazione tecnologica

“Domanda e offerta di sapere da un lato e tecnologia dall’altro devono incontrarsi in un percorso fondamentale di efficienza e di innovazione del nostro Paese”, ha dichiarato in una nota il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

Uno strumento che il ministro ha giudicato “molto utile”, perché consente in maniera ordinata di andare a “mappare su tutto il territorio nazionale i soggetti per l’innovazione, per dare alle imprese un supporto importantissimo nel momento in cui vogliono fare trasferimento tecnologico e utilizzare la ricerca per azioni di mercato”.

“Le imprese più piccole sono quelle che mostrano maggiori difficoltà di fronte al cambiamento. E’ soprattutto a loro che si rivolge l’Atlante, una bussola 4.0 per orientare gli imprenditori nella scelta dei compagni di viaggio più qualificati ed adatti per affrontare la sfida della digital transformation”, ha affermato il presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli.

“I Punti impresa digitale o Pid, realizzati dalle Camere di commercio, hanno già aiutato oltre 100mila imprenditori nell’adozione delle tecnologie avanzate anche nei momenti più difficili. Nel periodo del lockdown – ha aggiunto Sangalli – hanno realizzato tutorial e webinar seguiti da più di 80mila imprese per assisterle, in particolare, materia di smartworking e ecommerce”.

Tanta Stampa 3D, ma ancora poco e niente tra blockchain e IA

La metà di queste è situata nelle regioni del Nord Italia e in termini di servizi offerti una su tre fornisce servizi per la stampa 3D, ma ancora solo l’1% è in grado di sostenere le imprese nelle tecnologie di “frontiera”, come la blockchain e l’intelligenza artificiale.

All’interno dell’Atlante digitale è illustrata anche la mappatura di tutti i 104 Istituti Tecnici Superiori (ITS) presenti in Italia.

Nel dettaglio, oltre agli ITS, il portale si compone delle seguenti strutture: